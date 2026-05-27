L'ex-président de BP conteste le "faux récit" autour de son éviction

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / BRUCE BENNETT )

L'ex-président de BP, Albert Manifold, a contesté mercredi le "faux récit" autour de son éviction, annoncée la veille par le géant britannique des hydrocarbures, la presse évoquant un comportement agressif et dirigiste envers ses collègues.

"Je conteste totalement la description qui est faite de ma conduite et je ne laisserai pas un faux récit s'imposer sans réponse", a-t-il déclaré dans un message relayé par le Financial Times et d'autres médias financiers.

BP a annoncé mardi le départ avec effet immédiat de Albert Manifold après un vote à l'unanimité du conseil d'administration, en raison "de graves préoccupations" liées à sa gouvernance et sa "conduite".

Les faits qui lui sont reprochés ne sont pas détaillés, mais selon le Financial Times, qui cite des personnes au fait des discussions au sein de BP, M. Manifold était considéré comme "trop agressif". Le quotidien évoque aussi des tensions avec la directrice générale, Meg O'Neill, dont il aurait tenté de contester l'autorité.

"J'ai été évincé sans avertissement et sans explication", regrette l'intéressé dans son message.

"Pendant mon mandat de président, j'ai œuvré pour impulser un changement réel chez BP – en réduisant les coûts, en remettant en cause les excès et en exigeant de l'organisation des standards plus élevés", ajoute-t-il.

Le départ d'Albert Manifold vient un peu plus secouer un groupe marqué par une grande instabilité à sa tête ces dernières années et des résultats à la traîne par rapport à ses concurrents, notamment son compatriote Shell, en raison d'une tentative de virage vert qui a mal tourné, suivie d'un recentrage radical sur les hydrocarbures.

Appelé à la rescousse de BP pour piloter cette nouvelle stratégie, le dirigeant irlandais avait pris ses fonctions à la tête du conseil d'administration le 1er octobre 2025 à la place du Norvégien Helge Lund, premier à faire les frais de la révolution interne.

Le groupe avait dans la foulée nommé une nouvelle directrice générale, l'Américaine Meg O'Neill, à la place de Murray Auchincloss.

L'administrateur Ian Tyler a été nommé par le conseil pour assurer l'intérim jusqu'à la nomination du successeur de M. Manifold. Ce dernier venait d'essuyer un vote contestataire lors de l'assemblée générale des actionnaires fin avril, la résolution sur son élection recueillant plus de 18% de voix défavorables.