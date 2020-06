Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'ex-patron de Wirecard arrêté pour avoir gonflé le bilan de la société Reuters • 23/06/2020 à 11:22









FRANCFORT, 23 juin (Reuters) - Markus Braun, l'ancien président du directoire de Wirecard WDIG.DE , au coeur d'un scandale pour irrégularités comptables, a été placé mardi en détention, soupçonné d'avoir gonflé le bilan du groupe allemand de services financiers afin de le rendre plus attractif aux yeux des investisseurs et des clients, a annoncé mardi le parquet de Munich. Wirecard a dit craindre lundi qu'une somme totale de 1,9 milliard d'euros comptabilisée dans son bilan n'ait en fait jamais existée, un trou énorme qui menace la survie de l'entreprise. Markus Braun, qui démissionné vendredi de Wirecard, s'est rendu de lui-même lundi soir aux autorités et sera présenté mardi à un juge qui décidera de le garder ou non en détention, a ajouté le parquet. Deux sources proches du dossier ont par ailleurs indiqué que le parquet envisageait également de lancer un mandat d'arrêt contre Jan Marsalek, limogé lundi de son poste de directeur général adjoint de Wirecard. L'avocat de ce dernier n'était pas disponible dans l'immédiat pour une réaction. Wirecard, qui a repoussé jeudi dernier la publication de ses comptes 2019 faute de leur validation par le cabinet EY, a annoncé lundi le retrait de ses résultats préliminaires 2019, ceux du premier trimestre 2020 et ses prévisions. Longtemps coqueluche des investisseurs, le spécialiste allemand des paiements, qui compte dans sa clientèle des géants comme Visa V.N et Mastercard MA.N , a ouvert des négociations en urgence avec ses banques créancières, auxquelles il doit environ 1,75 milliard d'euros, pour tenter d'éviter une crise de liquidité déclenchée par ce trou dans la caisse, qui représente environ un quart de son bilan. (Arno Schuetze; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

