L'ex-directrice du développement de Barings en France rejoint Goldman Sachs AM

(NEWSManagers.com) - La filiale de gestion d'actifs de Goldman Sachs, Goldman Sachs Asset Management, a renforcé son équipe de distribution dans la péninsule ibérique avec l'arrivée de Paola Delgado en qualité de directrice exécutive des ventes. Basée à Madrid, elle est rattachée à Lucia Catalan, responsable de la distribution pour la péninsule ibérique et l'Amérique latine. Paola Delgado officiait précédemment chez Barings au poste de responsable du développement de l'activité et des relations clients dans le sud de l'Europe et en France depuis novembre 2017. Elle a également travaillé chez Fidelity et East Lodge Capital.