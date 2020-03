L'ex-DG de Pioneer Investments rejoint Wave Financial Group

(NEWSManagers.com) -

La société de gestion digitale américaine Wave Financial Group a annoncé l'arrivée de Matteo Dante Perruccio au poste nouvellement créé de président international.

L'ancien directeur général de Pioneer Investments SGR et ex-membre du conseil d'administration de Jupiter AM sera basé à Londres. Il sera responsable pour l'expansion internationale de Wave et également en charge de développer la relation du groupe avec Fineqia International, une société d'investissement canadienne cotée spécialisée sur la fintech, la crypto-monnaie ainsi que la blockchain. Fineqia figure parmi les investisseurs de Wave.

Matteo Dante Perruccio était récemment président du multi family office Secofind, un poste où il ne sera pas resté longtemps.