L'évolution possible des marchés financiers américains

De nombreux investisseurs regardent les mois à venir avec une grande in-quiétude. Certains escomptent un rebond notable, en forme de V. D'autres, à l'instar du célèbre économiste Nouriel Roubini, s'attendent à un retour plus progressif de l'activité, en forme de U, comme scénario principal. D'autres encore sont plus pessimistes quant à la récupération de la valeur détruite par des mois de confinement à l'échelle mondiale. A la croisée de ces différentes possibilités, des financiers, dont le fameux Warren Buffett, préfèrent ne pas s'engager dans une voie particulière, jouant la carte de la prudence et de la patience.