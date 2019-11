L'évolution du scoring ESG de Morningstar a impacté près de la moitié des ratings des fonds ISR

(NEWSManagers.com) -

La fin de l'analyse best-in-class au sein du Morningstar Sustainability Score a pénalisé la notation ESG de 22% des fonds ISR, a révélé ce jeudi la firme aux étoiles devant une petite centaine de professionnels à Paris.

Morningstar avait choisi sa conférence annuelle pour expliquer les modifications méthodologiques récemment mises en place, tant en matière de scoring de risque ESG que de notation ESG des fonds.

Francesco Mazzeo, directeur associé de l' équipe relations client Europe de Sustainalytics, filiale de Morningstar qui réalise l'analyse extrafinancière, a ainsi détaillé le nouveau mode de calcul du score ESG des sociétés cotés, dorénavant comparable entre les différents secteurs. Ce score, allant de 0 à 100 (0 étant la meilleure note), reflète ainsi l'exposition aux risques ESG des sociétés, mais également leur capacité à répondre, ou non, aux risques inhérents à leur business model. Le choix des risques et leur pondération varie en fonction des 138 secteurs couverts, mais le score se veut néanmoins absolu. Cela signifie donc la fin d'une approche best-in-class.

Cette évolution a donc logiquement modifié une bonne partie des notes ESG (les " globes" ) des fonds ISR notés par Morningstar. Hortense Bioy, directrice de la recherche passive pour l'Europe chez Morningstar, a ainsi dévoilé que 39% de ces fonds avaient gagné ou perdu un globe, et 7% deux ou plus. Parmi les perdants (22% des fonds), ce sont les stratégies ayant une approche best-in-class qui ont été mécaniquement les plus pénalisées, celles-ci possédant souvent des titres de secteurs risqués en matière ESG.

Les Globes sont distribués entre les fonds notés par Morningstar, ISR ou non, via une loi normale, avec des notes comprises entre 1 et 5 (5 étant la meilleure). Les portefeuilles doivent au minimum avoir 67% de leurs encours investis dans des titres ayant un score Morningstar Sustainability pour obtenir une note " Globe" , l'équivalent des étoiles pour l'ESG.