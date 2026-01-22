L'évolution de quatre recommandations américaines sur les vaccins pour enfants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Puyaan Singh et Sneha S K

L'administration Trump a annulé des directives vieilles de plusieurs décennies recommandant la vaccination systématique des enfants contre la grippe et trois autres maladies infectieuses, estimant que leur utilisation devrait plutôt être décidée par les parents et les prestataires de soins de santé. Ces changements, qui s'inscrivent dans le cadre des efforts déployés par le ministre de la santé Robert F. Kennedy Jr. pour refondre la politique américaine en matière de vaccins, malgré les objections des principaux groupes médicaux et l'absence de preuves scientifiques, font suite à la suppression, l'année dernière, des recommandations universelles concernant le COVID-19 et l'hépatite B pour les enfants. Les principales organisations médicales et plus de 20 ministères de la santé des États ont déclaré qu'ils continueraient à recommander ces vaccins pour les enfants américains, avertissant que l'abandon de leur utilisation généralisée entraînerait davantage d'infections, d'hospitalisations et de décès. Voici comment les recommandations des Centers for Disease Control and Prevention en matière de vaccins ont changé:

ROTAVIRUS

Ancien calendrier: Il recommandait une vaccination universelle avec des vaccins liquides oraux, notamment le RotaTeq de Merck MRK.N à 2, 4 et 6 mois, ou le Rotarix de GSK

GSK.L à 2 et 4 mois, la première dose devant être administrée avant 15 semaines. La série devait être terminée au bout de 8 mois.

Nouveau calendrier: Recommande une prise de décision clinique partagée dans le cadre de laquelle les parents consultent les prestataires de soins de santé sur l'opportunité de vacciner l'enfant.

Quand et pourquoi cette mesure a-t-elle été adoptée? En 1998, le premier vaccin américain contre le rotavirus, RotaShield, de Wyeth, racheté plus tard par Pfizer PFE.N , a été recommandé mais rapidement retiré en raison d'un effet secondaire gastro-intestinal potentiellement mortel. Les États-Unis ont commencé à recommander le RotaTeq en 2006 et le Rotarix en 2008, après que des études eurent montré que ce vaccin était très sûr et efficace pour prévenir les gastro-entérites graves. À l'époque des recommandations, on dénombrait entre 55 000 et 70 000 hospitalisations d'enfants par an, ce qui faisait de la prévention une priorité de santé publique.

Les États-Unis ont déclaré qu'ils passaient à une prise de décision clinique partagée afin de s'aligner sur d'autres pays riches similaires. En Europe, 17 pays, dont la France et l'Allemagne, recommandent systématiquement le vaccin.

INFLUENZA

Ancien calendrier: Vaccination universelle recommandée à partir de l'âge de six mois, avec une ou deux doses pour les jeunes enfants en fonction des vaccinations antérieures et des formulations adaptées à l'âge.

Nouveau calendrier: Recommande une prise de décision clinique partagée pour la population générale et la recommande fortement pour les groupes à haut risque.

Date et raison de l'adoption: Les CDC ont adopté la vaccination annuelle universelle en 2010 pour simplifier les messages et étendre la protection à la suite de la pandémie de grippe H1N1 de 2009, remplaçant ainsi les recommandations complexes basées sur le risque. Charge de morbidité la plus récente: Les CDC estiment à au moins 15 millions le nombre de cas de grippe, 180 000 hospitalisations et 7 400 décès jusqu'au 3 janvier pour la saison 2025-26 chez les adultes et les enfants. Les faibles taux de vaccination, les voyages de vacances et la désinformation contribuent à ce pic , selon les experts en santé publique.

Les États-Unis ont déclaré que ce changement était justifié, affirmant qu'ils avaient besoin de preuves plus solides pour son utilisation universelle et qu'il n'y avait pas d'accord général au niveau international sur les inoculations. En Europe, ce vaccin est recommandé dans 16 pays.

MALADIE À MÉNINGOCOQUES

Ancien calendrier: La vaccination systématique MCV4 - vendue sous différentes marques par GSK GSK.L et Sanofi SASY.PA , entre autres - était recommandée pour protéger contre les infections à méningocoques causées par des bactéries apparentées à l'âge de 11 ou 12 ans, avec un rappel à 16 ans.

Le vaccin MenB contre les infections à méningocoques liées au sérogroupe B est recommandé, dans le cadre d'une prise de décision partagée, aux jeunes de 16 à 23 ans en bonne santé et systématiquement aux groupes à haut risque, tels que les étudiants et les autres personnes vivant en communauté.

La méningococcie est causée par la bactérie Neisseria meningitidis et se manifeste le plus souvent par une méningite, une inflammation des membranes recouvrant le cerveau et la moelle épinière, ou par une infection de la circulation sanguine. Elle se propage par les sécrétions respiratoires lors de contacts étroits et a un taux de mortalité de 10 à 15 %, même avec un traitement antibiotique.

Nouveau calendrier: Recommande sur la base d'une prise de décision clinique partagée et pour les personnes appartenant à des groupes à haut risque.

Quand et pourquoi cette recommandation a-t-elle été adoptée? En 1985, le CDC a formulé sa première recommandation de vaccination pour les groupes à haut risque et dans le cadre de la lutte contre les épidémies. Ils ont recommandé la vaccination systématique des adolescents contre la méningite à méningocoques en 2005 et l'ont étendue en 2007, en raison de la progression rapide de la maladie, du risque d'épidémie dans des lieux tels que les résidences universitaires et des taux élevés de mortalité.

Dernière charge de morbidité: Le CDC estime à 415 le nombre de cas aux États-Unis en 2025, contre 523 en 2024.

L'incidence des infections à méningocoques est passée d'environ 0,92 cas pour 100 000 personnes en 1998 à environ 0,33 cas pour 100 000 en 2007, selon une étude publiée dans un journal de la Société des maladies infectieuses d'Amérique (Infectious Diseases Society of America).

Les CDC ont invoqué ces faibles taux et l'absence de consensus au niveau international pour justifier l'abandon de la vaccination systématique par le MCV4. En Europe, 20 pays recommandent l'une ou l'autre ou les deux vaccinations.

HÉPATITE A

Ancien calendrier: Deux doses recommandées pour tous les enfants âgés de 12 à 23 mois; vaccination de rattrapage ciblée pour les groupes à risque, notamment les voyageurs se rendant dans des régions où la maladie est endémique, les toxicomanes et les personnes souffrant d'une maladie hépatique chronique.

Nouveau calendrier: Recommande une prise de décision clinique partagée, sauf pour les groupes à haut risque.

Date et raison de l'adoption: Le CDC a commencé à recommander la vaccination contre l'hépatite A en 2006 après que des études ont montré que les enfants transmettaient souvent le virus malgré des symptômes légers ou inexistants, et que la vaccination réduisait les épidémies dans les communautés.

L'hépatite A se transmet par l'intermédiaire d'aliments ou d'eau contaminés ou par contact étroit. Elle peut entraîner des semaines, voire des mois, de fatigue, de nausées, de jaunisse, de fièvre et de douleurs abdominales. La vaccination systématique des enfants a permis de réduire l'incidence de l'hépatite A aux États-Unis d'environ 90 % en 2006.

Charge de morbidité la plus récente: Selon le CDC, 0,5 cas pour 100 000 personnes ont été signalés aux États-Unis en 2023.

Avant l'adoption du vaccin, le nombre de cas d'hépatite A s'élevait à environ 21 000 par an, et les infections étaient fréquentes chez les enfants, selon les CDC.

Selon les États-Unis, ce changement reflète une incidence nationale très faible et un consensus limité entre pays pairs en faveur d'une vaccination universelle.

Peu de pays européens recommandent la vaccination universelle, alors que le Mexique, où la maladie est endémique, la recommande. Une analyse rétrospective a permis d'estimer à 14,7 le nombre moyen de cas américains pour 100 000 habitants entre 2000 et 2019.