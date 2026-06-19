L'événement « UFC Freedom 250 » diffusé sur Paramount+ a attiré 7 millions de téléspectateurs aux États-Unis

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PSKY.O , de Paramount Skydance, a déclaré jeudi que « UFC Freedom 250 », un événement d’arts martiaux mixtes organisé à la Maison Blanche, avait attiré en moyenne 7 millions de téléspectateurs aux États-Unis.

Cet événement en direct, que Paramount a qualifié de « plus regardé de l’histoire de Paramount+ », a attiré au total 17 millions de téléspectateurs aux États-Unis et en Amérique latine, y compris ceux qui ont regardé certaines parties des combats de MMA.

Paramount a précisé que l’audience américaine était basée sur les données de Nielsen, tandis que celle d’Amérique latine avait été mesurée par Adobe Analytics.

« UFC Freedom 250 » s’est déroulé le 14 juin sur la pelouse sud de la Maison Blanche pour célébrer le 80e anniversaire du président Donald Trump, tout en marquant le coup d’envoi des festivités du 250e anniversaire de la nation.

Cet événement, qui a culminé avec la victoire surprise de Justin Gaethje face à Ilia Topuria pour le titre incontesté des poids légers, a également marqué une première pour l’UFC, tous les combats s’étant terminés par un K.O. ou un K.O. technique.

L'UFC annoncera la semaine prochaine les chiffres d'audience hors des États-Unis et d'Amérique latine, a indiqué Paramount. L'événement était diffusé en exclusivité sur Paramount+ aux États-Unis et en Amérique latine.