L'Europe vue sur un rebond grâce au recul des prix du pétrole

Une image satellite montre le détroit de Bab el-Mandeb, alors que l'Iran menace de se servir de ses alliés houthis au Yémen pour bloquer le passage de Bab el-Mandeb vers la mer Rouge.

par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes devraient rebondir légèrement lundi à l'ouverture, aidées par la baisse des ‌cours du pétrole, même si l'incertitude au Moyen-Orient reste forte avec le nouveau front ouvert par les Houthis yéménites sur la côte de la mer Rouge.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait ​gagner 0,46% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une hausse 0,56% pour le Dax à Francfort, de 0,29% pour le FTSE à Londres et de 0,47% pour le Stoxx 600.

Les cours du pétrole reculent de près de 2% lundi, dans l'espoir que la voie diplomatique avec l'Iran puisse être remise sur la table cette semaine à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations unies qui se tiendra à New York, ​tandis que les investisseurs suivent de près l'évolution des livraisons en provenance d'Arabie saoudite dans un contexte d'escalade des attaques houthies contre le royaume.

"Les flux pétroliers en provenance du Moyen-Orient restent étonnamment élevés malgré la perturbation de l'oléoduc Est-Ouest de l'Arabie saoudite", estiment les analystes de ​JP Morgan dans une note publiée vendredi dernier, ajoutant que les flux pétroliers totaux s'étaient élevés en ⁠moyenne à 17,1 millions de barils par jour (bp/j) au cours des dix derniers jours, soit seulement 6,1 millions bp/j de moins que la moyenne de 2025.

"Le revirement le plus notable est ‌venu de l'Arabie saoudite", ajoutent les analystes, les données satellitaires montrant que le pétrole saoudien transitant par le détroit d'Ormuz s'élevait en moyenne à 2,9 millions de barils par jour au cours des six derniers jours, contre seulement 700.000 barils par jour en août.

Le président américain Donald Trump s'est pour sa part dit disposé ​à rencontrer son homologue iranien Massoud Pezeshkian qui devrait se rendre à New ‌York cette semaine à l'occasion de l'Assemblée générale de l'Onu.

La tension dans la région n'en est pas moins forte pour autant. L'Iran et les ⁠États-Unis ont échangé de nouvelles menaces dimanche et Téhéran dit avoir obtenu des informations selon lesquelles Washington s'apprête à reprendre des actions offensives avec l'appui de certains pays du Moyen-Orient.

Les rebelles houthis du Yémen ont par ailleurs attaqué samedi des sites à Ryad et une installation du géant pétrolier Aramco à Yanbu, plaque tournante majeure des exportations pétrolières saoudiennes en mer Rouge.

Les investisseurs n'oublient pas non plus les tensions ⁠sur le marché de la dette souveraine, qui ‌ont considérablement pesé sur les indices la semaine dernière, sous l'effet d'un mélange explosif de craintes liées à l'endettement public élevé des grandes économies et d'anticipations d'une ⁠politique monétaire plus restrictive de la part des banques centrales, y compris la Banque centrale européenne (BCE) et la Réserve fédérale américaine (Fed).

La prime que la France doit payer pour emprunter sur les marchés obligataires par ‌rapport à l'Allemagne a dépassé vendredi les 100 points de base, soit un point de pourcentage, pour la première fois depuis la crise de la dette dans la zone euro ⁠au tournant des années 2010.

La politique allemande est également à surveiller, alors la formation d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (AfD) est arrivée en tête ⁠des élections régionales dans le Land de Mecklenbourg-Poméranie Occidentale, ‌infligeant au parti conservateur du chancelier Friedrich Merz son pire résultat depuis 1949.

LES VALEURS A SUIVRE : [L8N45A1FE]

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé vendredi au terme d'une semaine particulièrement agitée ​sur les marchés, marquée par la flambée des cours du pétrole et des rendements obligataires, ainsi que la ‌décision de la Réserve fédérale américaine (Fed) de durcir sa politique monétaire.

L'indice Dow Jones a cédé 0,19%, le S&P-500, plus large, a grignoté 0,16%, et le Nasdaq Composite, de son côté, a grappillé 0,39%.

EN ASIE

La Bourse de Tokyo est fermée lundi ​et ne rouvrira pas avant jeudi en raison de plusieurs jours fériés consécutifs.

En Chine, les Bourses progressent grâce aux valeurs technologiques et immobilières et dans la perspective du nouveau sommet sino-américain prévu jeudi à la Maison blanche, dont les investisseurs espèrent qu'il permettra de prolonger la trêve commerciale entre les deux pays.

L'indice CSI 300 des grandes capitalisations de Chine continentale prend 0,11% et le SSE Composite de Shanghaï ⁠gagne 0,39%.

La Bourse de Hong Kong avance de 0,51%.

TAUX / CHANGES

Les rendements obligataires américains sont en légère hausse lundi, poursuivant ainsi les gains enregistrés la semaine dernière.

Le rendement des Treasuries à dix ans grappille 0,4 point de base à 5,0002%, tandis que celui du titre à deux ans gagne 1,3 point de base à 4,7562%.

Sur le marché des changes, le dollar gagne 0,11% face à un panier de devises de référence et l'euro perd 0,09% à 1,1473 dollar.

Le yen japonais s'affiche à 157,07 pour un dollar, en légère baisse, après avoir bondi vendredi en raison des contrôles des taux sur le marché des changes de la part des autorités, a rapporté le journal Nikkei.

PÉTROLE

Le Brent cède 1,79% à 102,01 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perd 1,95% à 98,34 dollars.

AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À ​L'AGENDA DU 21 SEPTEMBRE

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)