L'Europe vue sur de faibles variations, l'IA et le commerce restent des facteurs de risque

Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues sur de faibles variations mardi à l'ouverture, au lendemain d'une séance ‌marquée par des pertes dues à la résurgence des tensions commerciales et des craintes liées aux potentielles perturbations causées par l'irruption de l'intelligence artificielle (IA).

Les contrats à terme signalent un gain de 0,03% pour le CAC 40 parisien, de 0,05% ​pour le Dax à Francfort et de 0,03% pour le FTSE à Londres.

Le Stoxx 600 devrait ouvrir sur un gain de 0,05% après avoir été pénalisé la veille par Novo Nordisk, qui a plongé de 16,5% à lma suite de l'échec de l'essai comparatif de son médicament pour la perte de poids CagriSema.

Si les marchés devraient grappiller quelques gains à l'ouverture, les investisseurs n'oublieront pas les multiples facteurs de risque qui entourent les échanges.

L'un d'entre eux ​est la politique commerciale américaine, source de volatilité une fois de plus après que la Cour suprême des États-Unis a annulé vendredi les droits de douane imposés en avril par la Maison blanche, qui a réagi à ce revers en imposant de nouvelles surtaxes de 15% sur les importations et menace ​désormais ses partenaires d'autres types de droits de douane, sans donner plus de détails.

L'incertitude frappe ainsi de nombreux ⁠pays qui avaient signé des accords commerciaux bilatéraux avec Washington, comme le Japon, dont le gouvernement a déclaré mardi avoir demandé aux Etats-Unis de ne pas lui imposer un nouvel ensemble de droits de ‌douane qui lui serait défavorable par rapport au cadre commercial conclu l'an dernier.

En Europe, le Parlement européen a décidé de reporter le vote sur l'accord commercial entre l'Union européenne (UE) et les États-Unis, ce qui met en évidence la méfiance que suscitent à Bruxelles les menaces de Donald Trump.

Le locataire de la Maison blanche sera à nouveau sous les feux de ​la rampe mardi soir lors de son discours annuel sur l'état de l'Union, au cours ‌duquel les commentaires sur ses projets douaniers pourraient avoir un poids important.

Le secteur technologique reste un autre facteur de volatilité, une vague de ventes massives ⁠ayant entraîné lundi la chute des trois indices américains. Certains analystes ont attribué ce nouveau revers à une analyse peu encourageante publiée en début de semaine par Citrini Research, qui présentait une vision des ravages que l'IA pourrait causer à l'économie mondiale dans les années à venir.

Une nouvelle série de résultats d'entreprises pourrait également influencer la tendance à l'ouverture, les investisseurs analyser les chiffres de groupes tels que Forvia ou Edenred.

LES VALEURS A SUIVRE :

A WALL STREET

La Bourse ⁠de New York a fini en baisse lundi, ‌plombée par les pertes des valeurs technologiques et financières, tandis que les marchés étaient une fois de plus plongés dans l'incertitude par la décision de la Cour suprême d'annuler les ⁠droits de douane dits "réciproques" de Donald Trump et par l'annonce de nouvelles taxes.

L'indice Dow Jones a cédé 1,66%, le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu 1,04%, le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 1,13%.

EN ASIE

L'indice ‌Nikkei de la Bourse de Tokyo est revenu d'un week-end prolongé avec une hausse de 0,87%, grâce au rebond des valeurs liées à l'IA.

En Chine, les Bourses sont également de retour après les ⁠vacances du Nouvel An lunaire.

L'indice composite de la Bourse de Shanghai a progressé de 0,87% et le CSI 300 des grandes capitalisations a pris 1,01%.

La ⁠Bourse de Hong Kong recule en revanche de 1,93%, dans ‌le sillage de Wall Street la veille.

TAUX / CHANGES

Le rendement des Treasuries à dix ans prend 1,5 point de base à 4,0423%. Le deux ans gagne 1,7 point de base à 3,4569%, alors que les investisseurs réfléchissent aux ​implications de la décision de la Cour suprême sur les recettes fiscales américaines.

Dans la zone euro, le rendement du Bund allemand ‌à dix ans perd environ 1 point de base à 2,7051%. Le deux ans est stable à 2,0439%.

Sur le marché des changes, le dollar gagne 0,22% face à un panier de devises de référence, regagnant du terrain après les pertes de la veille.

L'euro perd ​0,1% à 1,1772 dollar.

Le yen japonais recule de 0,68% à 155,72 pour un dollar après que la Chine a annoncé des contrôles à l'exportation visant les entreprises japonaises, signe supplémentaire de la détérioration des relations entre les deux pays.

La monnaie japonaise reste par ailleurs à surveiller alors que les journal Nikkei rapporte mardi que les autorités américaines ont pris l'initiative de procéder à des "contrôles de taux" en janvier afin de soutenir la devise japonaise et ⁠qu'elles sont prêtes à mener une intervention conjointe à la demande de Tokyo.

Le yuan chinois est plutôt stable à 6,8880 yuans pour un dollar, alors même que Pékin a fixé le cours quotidien de sa devise à son plus haut niveau depuis près de trois ans et maintenu son taux directeur inchangé pour le neuvième mois consécutif.

PÉTROLE

Les prix du pétrole progressent mardi, les traders évaluant les risques géopolitiques avant une nouvelle série de négociations sur le nucléaire entre les États-Unis et l'Iran jeudi à Genève, tandis que l'incertitude entourant la politique commerciale américaine ajoute à l'inquiétude générale.

Le Brent prend 0,66% à 71,96 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,69% à 66,77 dollars.

Ce 24 février marque par ailleurs le quatrième anniversaire de l'invasion russe de l'Ukraine, un conflit dont la résolution semble pour l'instant lointaine, les négociations n'ayant jusqu'à présent guère progressé.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 24 ​FÉVRIER :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

FR 07h45 Climat des affaires février - 99

USA 15h00 Confiance du consommateur février 87,3 84,5

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)