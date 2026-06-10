L'Europe vue sur de faibles variations après des nouvelles frappes au Moyen-Orient

Logo de la bourse Euronext près de Paris

par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues sur de faibles variations mercredi à l'ouverture, la ‌nouvelle escalade des tensions au Moyen-Orient freinant l'appétit pour le risque, tandis que les investisseurs attendent la publication des chiffres de l'inflation américaine plus tard dans la journée.

D'après les premières indications disponibles, le ​CAC 40 parisien pourrait gagner 0,2% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une hausse de 0,09% pour le Dax à Francfort mais en baisse de 0,13% pour le FTSE à Londres. Le Stoxx 600 devrait quant à lui avancer de 0,1%.

La fragilité du cessez-le-feu entre les États-Unis est une fois de plus mise en évidence, Washington ayant lancé mardi soir de nouvelles frappes contre l'Iran ​en réponse à une attaque imputée à Téhéran contre un hélicoptère américain la nuit précédente près du détroit d'Ormuz.

Le président américain Donald Trump avait prévenu qu'il était "nécessaire" que les Etats-Unis ripostent.

La réaction des prix du pétrole face aux nouvelles frappes, auxquelles a succédé ​une série d'attaques iraniennes contre des cibles américaines à Bahreïn et en Jordanie, est toutefois bien ⁠moins marquée qu'au cours des premières semaines du conflit, et les cours du Brent se maintiennent juste au-dessus des 90 dollars le baril.

Cependant, et alors que les négociations visant ‌à mettre fin à la guerre restent dans l'impasse et qu'aucune perspective ne se profile quant à la réouverture du détroit d'Ormuz, l'inflation liée aux prix de l'énergie continuera de retenir toute l'attention des investisseurs.

Les chiffres de l'inflation aux États-Unis pour le mois de mai, qui seront publiés plus tard dans la ​journée, donneront un nouvel aperçu de l'impact de la guerre et, peut-être, ‌de l'évolution possible des taux d'intérêt dans la première économie mondiale.

Selon un sondage réalisé par Reuters auprès d'économistes, l'inflation aurait augmenté de ⁠4,2% sur un an en mai, ce qui représenterait la plus forte hausse annuelle de l'indice depuis avril 2023.

La Réserve fédérale américaine (Fed) maintiendra l'objectif des taux des fonds fédéraux inchangé jusqu'à la fin de 2026, prédisent une grande majorité d'économistes interrogés par Reuters, tandis que les contrats à terme sur taux d'intérêt anticipent au moins une hausse des coûts d'emprunt d'ici la fin de l'année.

La Banque ⁠centrale européenne (BCE) devrait quant à elle relever ‌ce jeudi ses taux pour la première fois depuis près de trois ans.

L'aversion au risque ravive en outre la vague de ventes dans le secteur ⁠technologique sur les marchés asiatiques, un phénomène qui pourrait se reproduire pendant la séance en Europe

LES VALEURS A SUIVRE :

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mardi, seul le ‌Dow Jones enregistrant une légère hausse tandis que le S&P-500 et le Nasdaq ont reculé, en raison d'un engouement moindre pour les titres technologiques et du regain de ⁠tensions au Moyen-Orient.

L'indice Dow Jones a gagné 0,17%, le S&P-500, plus large, a perdu 0,26%, et le Nasdaq Composite a reculé ⁠de son côté de 0,97%.

Le secteur de la "tech" ‌a plongé en séance de plus de 4%, avant d'effacer une partie de ses pertes pour finir en repli de 1,8%.

EN ASIE

L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo recule mercredi, les investisseurs se ​détournant des valeurs technologiques, au coeur d'un récent rallye et sensibles aux prix de l'énergie.

SoftBank Group perd ‌plus de 9% vers 05h38 GMT.

En Chine, l'indice composite de la Bourse de Shanghai recule de 0,89% et le CSI 300 des grandes capitalisations abandonne 1,44%.

La Bourse de Hong Kong perd 1,36%.

Les prix à la production en Chine ​ont par ailleurs augmenté en mai pour un troisième mois consécutif, atteignant un plus haut depuis le mois de juillet 2022, tandis que l'indice des prix à la consommation (CPI) a augmenté de 1,2%, comme le mois précédent.

TAUX / CHANGES

Le rendement des Treasuries à dix ans grappille 0,8 point de base à 4,5363%, tandis que celui de l'obligation à deux ans gagne 1,3 point de base ⁠à 4,1370%.

Au Japon, les rendements des obligations d'État (JGB) à dix ans sont également en légère hausse, les signes de pressions inflationnistes pesant sur la vente de titres de dette à long terme.

Les données publiées mercredi montrent que l'indice des prix à la production (CGPI) du Japon a augmenté de 6,3% en glissement annuel en mai, dépassant les prévisions et soulignant l'impact de la hausse des coûts énergétiques liée au conflit au Moyen-Orient.

Sur le marché des changes, le dollar est stable face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro grappille 0,06% à 1,1550 dollar.

PÉTROLE

Le Brent recule de 0,19% à 91,28 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 0,18% à 88,04 dollars vers 05h38 GMT.

PRINCIPAL INDICATEUR ÉCONOMIQUE À L'AGENDA DU 10 JUIN

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 12h30 Prix à la consommation mai +0,5% +0,6%

- ​sur un an +4,2% +3,8%

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)