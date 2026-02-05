L'Europe vue prudente avant la BCE, pression continue sur la "tech"

Le graphique de l'indice allemand des prix des actions DAX à la bourse de Francfort

par Blandine Henault

Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse jeudi à l'ouverture, alors que le secteur de la technologie reste sous pression avec les doutes sur l'IA et que l'argent replonge, le tout avant les décisions de politique monétaire attendues dans la journée de la Banque d'Angleterre (BoE) et ‍de la Banque centrale européenne (BCE).

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,1% à l'ouverture. Les contrats à terme signalent une baisse de 0,1% pour le Dax à Francfort, de 0,25% pour le FTSE à Londres et de 0,13% pour le Stoxx 600.

Les investisseurs continuent de s'interroger sur l'impact de l'essor de l'IA sur certains modèles économiques, comme les logiciels et la publicité, et ‌s'inquiètent des énormes dépenses d'investissement réalisées pour le développement de cette nouvelle technologie dont les rendements restent pour l'heure incertains.

Alphabet, maison-mère de Google, a annoncé mercredi que ses dépenses en capital pourraient doubler cette année, atteignant entre 175 milliards et 185 milliards de dollars, pour avancer rapidement dans la course à l'IA.

Le titre du géant technologique était volatile dans les échanges ​boursiers d'après-clôture, cédant 6% avant de se redresser, alors que le chiffre d'affaires et le bénéfice trimestriels également communiqués mercredi sont supérieurs aux attentes de Wall Street.

Les investisseurs suivront la ⁠publication ce jeudi du géant du commerce en ligne Amazon. Avant cela, plusieurs annonces sont attendues en Europe, dont celles de BNP Paribas, Shell et Unicredit.

Les investisseurs surveilleront aussi les décisions de la BoE, à 12h00 GMT, et de la BCE, à 13h15 GMT, même si un statu quo sur les taux est ⁠attendue de la part des deux banques centrales. La présidente de la ‍BCE, Christine Lagarde, devrait être interrogée sur le renforcement de l'euro, susceptible de peser sur les perspectives d'inflation.

"Christine Lagarde a déjà exprimé sa ⁠volonté de tolérer un euro plus fort", souligne Felix Feather, économiste chez le gestionnaire d’actifs international Aberdeen.

"Nous nous attendons à ce qu'elle réaffirme cette position, en s'opposant à la récente évolution des marchés de swaps qui intègre désormais la possibilité d'une baisse des taux de la BCE en réaction à la vigueur de l'euro. Nous pensons que la BCE maintiendra le statu quo tout au long de ​l'année."

LES VALEURS A SUIVRE :

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mercredi, plombée par le recul de valeurs technologiques, alors que les investisseurs s'inquiètent des valorisations élevées du secteur et s'interrogent sur l'hypothèse que les gains de Wall Street alimentés par l'IA aient atteint un plateau.

L'indice Dow Jones a gagné 0,53% à 49.501,30 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 0,51% à 6.882,72 ⁠points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 1,51% à 22.904,58 points.

Advanced Micro Devices a plongé de 17% après avoir publié un chiffre d'affaires décevant sur la ​période octobre-décembre, laissant penser aux investisseurs que le groupe peine à lutter face à Nvidia, poids lourd de l'IA, qui a également ​reculé, de 3,4%.

EN ASIE

Dans le sillage de Wall ​Street et des pressions sur la "tech", l'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a reculé de 0,88%.

Le mouvement de vente sur la technologique et les métaux précieux pèse aussi en Chine où l'indice composite ​de la Bourse de Shanghai recule de 0,65% et le CSI 300 des grandes capitalisations abandonne 0,62%.

La Bourse ⁠de Hong Kong perd 0,6%.

CHANGES

Le regain d'aversion au risque profite au dollar, qui évolue à un plus haut de deux semaines face à un panier de devises de référence.

L'euro abandonne 0,16% à 1,1786 dollar et la livre sterling recule de 0,3% à 1,3609 dollar avant les annonces de la BoE et de la BCE.

Le bitcoin reste sous pression et touche un plus bas depuis novembre 2024, en repli de 3,5% à 70.052,48 dollars.

TAUX

Le rendement des Treasuries à dix ans recule d'un point de base, à 4,2656%.

Le rapport sur l'emploi non-agricole aux Etats-Unis pour janvier, dont la publication était initialement prévue vendredi, sera publié le ‌11 février en raison du récent court "shutdown" aux Etats-Unis.

PÉTROLE

Les cours du brut évoluent au gré des fluctuations des tensions entre l'Iran et les Etats-Unis. Ils ont grimpé mercredi alors que des doutes ont émergé sur une reprise des négociations prévue vendredi entre Washington et Téhéran. La réunion a finalement été confirmée, provoquant un repli des cours.

Le baril de Brent recule de 2% à 67,98 dollars et celui du brut léger américain (WTI) perd 2,1% à 63,75 dollars.

MÉTAUX

Les cours des métaux précieux subissent un nouveau mouvement de vente avec le renchérissement du dollar et l'apaisement relatif des tensions géopolitiques.

L'or recule de 0,9% à 4.920 dollars l'once tandis que l'argent lâche 10% à 78,66 dollars l'once.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 5 FÉVRIER :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

DE 07h00 Commandes à l'industrie décembre -2,2% 5,6%

FR 07h45 Production industrielle décembre 0,2% -0,1%

EZ 10h00 Ventes au détail décembre

- sur un mois -0,2% 0,2%

- sur un an 1,6% 2,3%

USA 13h30 Inscriptions hebdomadaires au semaine au 212.000 209.000

chômage 31 ‌janvier

USA 15h00 Enquête JOLTS décembre 7,200 mlns 7,146

mlns

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)