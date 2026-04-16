L'Europe vue en petite hausse avec l'Iran et avant une pluie de résultats

CSG fait ses débuts sur Euronext Amsterdam à Amsterdam

par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse timide jeudi à l'ouverture, les investisseurs se montrant prudents face aux ‌espoirs d'un accord visant à mettre fin à la guerre en Iran et attendant une nouvelle vague de résultats d'entreprises qui pourraient peser sur le sentiment.

Les contrats à terme sur indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,08% pour le CAC 40 parisien et ​de 0,37% pour le Dax à Francfort, mais une baisse de 0,14% pour le FTSE à Londres.

Le Stoxx 600 devrait ouvrir sur un gain de 0,28%.

L'administration américaine a exprimé son optimisme mercredi quant à la possibilité de parvenir à un accord pour mettre fin à la guerre en Iran, tout en affirmant que des pourparlers entre Israël et le Liban se tiendront ce jeudi.

Ces déclarations nourrissent l'espoir des opérateurs de voir bientôt prendre fin un conflit qui secoue les marchés depuis un mois et demi et qui a ​ravivé les craintes inflationnistes.

Les marchés d'actions ont fortement rebondi depuis l'annonce d'un cessez-le-feu temporaire entre Washington et Téhéran la semaine dernière, les indices de Wall Street atteignant même mercredi des niveaux records alors que les cours du pétrole se stabilisaient autour de 95 dollars le baril pour le Brent de la mer du Nord.

Une source a par ailleurs ​dit à Reuters que l'Iran pourrait envisager d'autoriser les navires à traverser librement, sans risque d'attaque, la partie omanaise du détroit ⁠d'Ormuz, par lequel transitent en temps normal environ 20% des flux mondiaux de pétrole et de gaz naturel liquéfié (GNL) mais qui reste de facto fermé depuis le début de la guerre.

Outre la géopolitique, l'attention des investisseurs se porte de ‌plus en plus sur les résultats trimestriels des entreprises, dont la publication s'accélère ce jeudi avec des noms tels que Pernod Ricard ou Pluxee.

Les entreprises européennes devraient afficher des résultats plutôt solides au premier trimestre malgré le conflit au Moyen-Orient, mais les investisseurs craignent que cela ne cache des risques croissants liés à la hausse des prix de l'énergie, aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement et au ralentissement de ​la croissance.

Ils examineront également avec intérêt, parmi d'autres indicateurs attendus, les chiffres définitifs de l'inflation dans ‌la zone euro qui seront publiés à 09h00 GMT, correspondant à un mois de mars marqué par les craintes d'un impact significatif de l'envolée des prix de l'énergie.

PETROLE

Les prix du ⁠pétrole évoluent peu jeudi, les opérateurs suivant de près l'évolution de la situation au Moyen-Orient.

Le Brent est quasi inchangé (+0,01%) à 94,94 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,32% à 91,58 dollars.

"Même si l'on espère une désescalade, de nombreux investisseurs restent sceptiques, étant donné que les négociations entre les États-Unis et l'Iran ont échoué à plusieurs reprises, même après avoir semblé progresser", a déclaré Toshitaka Tazawa, analyste chez Fujitomi Securities.

LES VALEURS A SUIVRE :

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en ordre ⁠dispersé mercredi, le Dow Jones reculant tandis que le ‌S&P-500 et le Nasdaq ont atteint des records, sur fond de regain d'optimisme en raison de la perspective d'avancées dans les négociations entre les Etats-Unis et l'Iran ainsi que de résultats trimestriels solides de ⁠la part de Bank of America et Morgan Stanley.

L'indice Dow Jones a cédé 0,15%, mais le S&P-500, plus large, a pris 0,80% et le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 1,60%.

EN ASIE

L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a pris 2,38% à ‌59.518,34 points, à son plus haut niveau historique, porté par l'optimisme grandissant quant à l'issue des négociations visant à mettre fin à la guerre en Iran.

L'action Daikin Industries a bondi 9% après l'annonce par Elliott Investment Management de ⁠la prise de participation dans le fabricant de climatiseurs.

En Chine, l'indice composite de la Bourse de Shanghai progresse de 0,62% et le CSI 300 des grandes capitalisations avance ⁠de 0,93%, tous deux aidés par les chiffres sur la croissance ‌économique du géant asiatique au premier trimestre, qui a dépassé les attentes.

Le produit intérieur brut (PIB) de la Chine a progressé de 5,0% en rythme annuel, montrent des données officielles publiées jeudi.

"Le bon début d'année, soutenu par de solides performances à l'exportation, semble indiquer ​que l'impact direct du conflit au Moyen-Orient reste pour l'instant limité", souligne Junyu Tan, économiste chez Coface.

"Mais les perspectives ne sont pas tout à ‌fait roses, malgré la relative résilience de la Chine face aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement énergétique", a-t-il averti, ajoutant que les exportations pourraient être freinées par un affaiblissement de la demande mondiale si le conflit venait à se prolonger.

La Bourse de Hong Kong avance de 1,44%.

Avant la publication de ​ses résultats, publiés jeudi, l'action TSMC a clôturé sur un gain de 0,2% jeudi.

TAUX / CHANGES

Les bons du Trésor américain reculent légèrement jeudi, les investisseurs restant attentifs au Moyen-Orient à la situation au Moyen-Orient afin d'ajuster leurs prévisions en matière de prix et de croissance.

Le rendement des Treasuries à dix ans perd 0,5 point de base à 4,2736%. Le deux ans recule de 1,7 point de base à 3,7486%.

La hausse des prix du pétrole devrait avoir pour effet de maintenir l'inflation à près de 3% cette année, ⁠soit près d'un point de pourcentage au-dessus de l'objectif de la Réserve fédérale (Fed), a déclaré mercredi le président de la Fed de Saint-Louis, prévenant que la banque centrale américaine devra vraisemblablement laisser ses taux d'intérêt inchangés.

Le président de la Réserve fédérale (Fed) de Chicago, Austan Goolsbee, a pour sa part averti que la hausse des prix du pétrole pourrait accroître les attentes des consommateurs en matière d'inflation.

Le président Donald Trump, pour sa part, a de nouveau menacé de limoger Jerome Powell, le patron de la banque centrale américaine, s'il ne démissionne pas du conseil des gouverneurs à la fin de son mandat en mai.

Dans la zone euro, le rendement du Bund allemand à dix ans recule de 2,4 points de base à 3,0211% dans les premiers échanges jeudi. Le deux ans cède 3,3 points de base à 2,5088%.

Sur le marché des changes, le dollar est inchangé face à un panier de devises de référence, et l'euro cède 0,01% à 1,1797 dollar.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 16 AVRIL:

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

EZ 09h00 Inflation (définitive) février +1,2% +0,6%*

- sur un an +2,5% +2,5%*

USA 12h30 Inscriptions hebdomadaires au sem. au 11 215.000 219.000

chômage avril

USA 12h30 Indice ​Philly Fed avril 10,0 18,1

USA 13h15 Production industrielle mars +0,1% +0,2%

- sur un an n.d. +1,44%

*estimation précédente

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)