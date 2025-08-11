L'Europe vue en petite hausse avant une semaine entre inflation US et négociations sur l'Ukraine

La bourse Euronext

par Mara Vilcu

Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse lundi à l'ouverture, au lancement d'une semaine marquée par les négociations commerciales, internationales et la publication de données cruciales sur l'inflation aux Etats-Unis et alors que les investisseurs digèrent les résultats des grandes sociétés.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,15% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une hausse de 0,24% pour le Dax à Francfort, de 0,05% pour le FTSE à Londres et de 0,27% pour le Stoxx 600.

Les marchés reprennent leur souffle lundi et entrent pleinement dans leur période estivale, alors que le flot de résultats d'entreprises se tarit et les investisseurs scrutent les nouvelles du front commercial, tandis qu'expire mardi la date limite fixée par les États-Unis pour la mise en place de droits de douane sur les produits chinois, bien qu'une prolongation du délai soit attendue.

Mardi également, les investisseurs prendront connaissance des données sur les prix à la consommation aux États-Unis. Les analystes s'attendent à ce que l'impact des droits de douane contribue à faire progresser l'indice de base de 0,3% pour atteindre un rythme annuel de 3,0%, s'éloignant ainsi de l'objectif de 2% fixé par la Réserve fédérale américaine (Fed), mais une surprise à la hausse pourrait aussi remettre en question les paris sur une baisse des taux en septembre.

"Le ton de la Fed a changé, plusieurs responsables ayant exprimé leurs inquiétudes concernant la croissance à la suite du rapport sur l'emploi publié en juillet", selon Bruce Kasman, économiste en chef chez JPMorgan.

"Nous nous attendons désormais à ce que la Fed relance son cycle d'assouplissement en septembre", a-t-il ajouté. "Les risques de récession sont élevés, à 40%, mais nous ne voyons pas encore de raison de procéder à une série de baisses supérieures à 25 points de base."

Par ailleurs, le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine doivent se rencontrer vendredi en Alaska pour des négociations visant à mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a obtenu le soutien de l'Europe et de l'Otan dimanche pour faire entendre la voix de l'Ukraine et tenter de lui trouver une place à la table des négociations entre Donald Trump et Vladimir Poutine, que Kyiv redoute de voir dicter ses termes pour mettre fin à trois ans et demi de conflit.

Les analystes s'interrogent aussi sur la signification d'un article du Financial Times dimanche selon lequel les géants technologiques Nvidia et AMD auraient accepté de verser au gouvernement américain 15% de leurs revenus provenant des ventes de puces en Chine, dans le cadre d'un accord visant à obtenir des licences d'exportation pour les semi-conducteurs.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en hausse vendredi, emmenée par les valeurs technologiques et par l'espoir de voir la Fed se résoudre à réduire ses taux.

L'indice Dow Jones a gagné 0,47%, ou 206,97 points, à 44.175,61 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 49,45 points, soit 0,78% à 6.389,45 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 207,32 points, soit 0,98% à 21.450,022 points.

EN ASIE

La Bourse de Tokyo avance de 1,85%.

Les actions chinoises et hongkongaises progressent lundi, les investisseurs se concentrant sur la possibilité d'une prolongation de la trêve commerciale entre les États-Unis et la Chine, tout en faisant fi des données soulignant la persistance des pressions déflationnistes dans la deuxième économie mondiale.

En Chine, l'indice composite de la Bourse de Shanghai progresse de 0,49% et le CSI 300 des grandes capitalisations avance de 0,59%.

La Bourse de Hong Kong avance de 0,19%.

TAUX

Les rendements américains évoluent peu lundi.

Le rendement des Treasuries à dix ans prend 0,2 point de base à 4,2849%. Le deux ans gagne 0,4 point de base à 3,7624%.

CHANGES

Le dollar est en petite baisse lundi, alors que les marchés attendent la publication mardi de l'indice des prix à la consommation (CPI) américain pour le mois de juillet et se concentrent sur l'évolution des négociations commerciales entre Washington et Pékin avant l'échéance fixée pour éviter l'imposition de nouveaux droits de douane.

Le dollar perd 0,10% face à un panier de devises de référence.

L'euro gagne 0,26% à 1,1669 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole chutent lundi matin en Asie, prolongeant ainsi leur baisse de plus de 4% enregistrée la semaine dernière, sous l'effet de la hausse des droits de douane imposés par les États-Unis à leurs partenaires commerciaux, de l'augmentation de la production de l'Opep et des attentes d'un rapprochement entre les États-Unis et la Russie en vue d'un accord de cessez-le-feu en Ukraine.

Le Brent perd 0,59% à 66,20 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) recule de 0,74% à 63,41 dollars.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)