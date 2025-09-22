L'Europe vue en petite baisse, la politique monétaire scrutée

Le Palais Brongniart, ancienne Bourse de Paris

Les principales Bourses européennes sont attendues en légère baisse lundi après la Fed la semaine passée.

Les contrats à terme suggèrent une ouverture en baisse de 0,08% pour le CAC 40 parisien, de 0,14% pour le FTSE à Londres, de 0,15% pour le Dax à Francfort et de 0,09% pour le Stoxx 600.

Après la reprise d'un cycle de baisse des taux outre-Atlantique la semaine dernière, les investisseurs entament une semaine qui s'annonce riche autour des décisions de politique monétaire.

Mercredi dernier, la Réserve fédérale américaine (Fed) a abaissé ses taux directeurs de 25 points de base et indiqué qu'elle baisserait progressivement ses coûts d'emprunt pour le reste de l'année.

De nombreux responsables de politique monétaire doivent justement prendre la parole au cours de la semaine aux Etats-Unis, des interventions qui seront suivies de près afin de déterminer l'ampleur des baisses de taux à venir.

En Europe, le chef économiste de la Banque d'Angleterre (BoE) et son gouverneur doivent donner un discours aujourd'hui tandis que la Banque nationale de Suisse (BNS) se réunit jeudi.

Mais ce sont surtout des données que les investisseurs scruteront au cours de la semaine avec la publication des PMI préliminaires pour septembre publiés mardi qui animeront les marchés.

La décision de l'administration Trump de demander aux entreprises de payer 100.000 dollars par an pour les nouveaux visas de travail H-1B, permettant d'embaucher des travailleurs dans ses secteurs hautement qualifiés, devrait par ailleurs peser sur le sentiment général et en particulier le secteur technologique.

LES VALEURS A SUIVRE :

BBVA a indiqué lundi vouloir améliorer son OPE sur Sabadell.

A WALL STREET

La Bourse de New York a conclu vendredi par une séance de hausse une semaine ponctuée de records avec la perspective d'un cycle d'assouplissement monétaire aux Etats-Unis après la baisse de taux décidée par la Réserve fédérale mercredi, tandis que le secteur de l'intelligence artificielle suscite à nouveau l'intérêt.

L'indice Dow Jones a gagné 0,37%, ou 172,85 points, à 46.315,27 points.

Le Standard & Poor's 500, plus large et principale référence des investisseurs, a pris 32,40 points, soit 0,49% à 6.664,36 points.

Le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, a avancé de son côté de 160,75 points, soit 0,72% à 22.631,476 points.

Apple a été porté par un relèvement d'objectif de cours de la part de JPMorgan et a pris 3,2%. Palantir Technologies a grimpé de 3% et Oracle de 4%.

FedEx, spécialiste de la livraison de colis, a gagné 2,32% après la publication d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice trimestriels supérieurs aux attentes.

EN ASIE

La Bourse de Tokyo rebondit de 1,02% lundi après une séance volatile vendredi marquée par les craintes autour des ventes annoncées des avoirs en ETF de la Banque du Japon (BoJ).

En Chine, les indices sont en baisse.

L'indice hongkongais Hang Seng lâche de 1,29% tandis que le SSE Composite de Shanghai recule de 0,29% et le CSI 300 de 0,12%.

TAUX

Les rendements américains sont plutôt stables lundi après la baisse des taux de la Fed la semaine dernière.

Le rendement du Treasury à dix ans prend 0,6 pb à 4,1447%, tandis que le rendement du titre à deux ans est stable à 3,5819%.

Le rendement du dix ans allemand prend 0,2% à 2,7517% et celui à deux ans est stable.

CHANGES

Le dollar est en hausse lundi avant une série de prises de parole de responsables de politique monétaire outre-Atlantique.

Le dollar gagne 0,07% face à un panier de devises de référence, l'euro s'érode de 0,05% à 1,1738 dollar, et la livre sterling perd 0,07% à 1,3475 dollar.

En Asie, le yen prend 0,16% à 148,18 yens pour un dollar, le dollar australien progresse de 0,05% à 0,6594 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole sont à la hausse lundi, les investisseurs étant encore attentifs aux tensions en Europe qui pourraient peser sur l'offre d'or noir.

Le Brent progresse de 0,57% à 67,06 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne 0,77% à 63,1- dollars.

PRINCIPAL INDICATEUR ÉCONOMIQUE À L'AGENDA DU 22 SEPTEMBRE:

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

EZ 14h00 Confiance du consommateur septembre -15,2 -15,5

(Rédigé par Bertrand De Meyer, édité par Augustin Turpin)