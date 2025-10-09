 Aller au contenu principal
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 072,50
+0,12%
Indices
Chiffres-clés

L'Europe vue en légère baisse, les regards tournés vers la France et le Proche-Orient
information fournie par Reuters 09/10/2025 à 07:48

Logo de la bourse Euronext près de Paris

Logo de la bourse Euronext près de Paris

par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse jeudi à l'ouverture, après une séance record la veille pour le Stoxx, tandis que les investisseurs digèrent les annonces politiques en France, où le président Emmanuel Macron a promis nommer un nouveau Premier ministre dans les 48 heures.

Les marchés resteront également attentifs à la situation au Proche-Orient après qu'Israël et le Hamas ont approuvé la première phase du plan de Donald Trump visant à mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait perdre 0,11% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une baisse de 0,06% pour le Dax à Francfort et de 0,49% pour le FTSE à Londres. Le Stoxx 600 est attendu sur un recul de 0,28%.

La séance, bien que plutôt pauvre en nouvelles données macroéconomiques, s'annonce riche en événements politiques importants susceptibles d'influencer le moral des investisseurs.

En France, où la démission inattendue du Premier ministre Sébastien Lecornu a sécoué les marchés en début de semaine, un nouveau chef de l'exécutif devrait être nommé d'ici 48 heures par Emmanuel Macron, a fait savoir mercredi soir l'Elysée.

Après deux jours de consultations avec les partis politiques, l'éphémère locataire de Matignon estime notamment qu'une majorité de députés est contre la dissolution de l'Assemblée nationale et qu'un chemin est possible pour l'adoption d'un budget d'ici au 31 décembre.

Les investisseurs surveilleront également les implications des annonces nocturnes concernant le Proche-Orient, après qu'Israël et le Hamas ont donné leur feu vert à la première phase du plan de la Maison Blanche visant à mettre fin à la guerre à Gaza, qui fait rage dans l'enclave palestinienne depuis deux ans. Pour l'instant, la nouvelle se répercute sur les prix du pétrole, qui baissent grâce à la perspective d'un apaisement des tensions.

Le commerce risque également de peser, alors que la Chine a renforcé jeudi ses contrôles sur les exportations de terres rares, élargissant les restrictions sur les technologies de traitement et interdisant toute coopération non autorisée avec l'étranger et ciblant notamment les expéditions dans les domaines de la défense et des semi-conducteurs.

Dans la zone euro, les investisseurs connaîtront à 11h30 GMT le compte-rendu de la dernière réunion de la Banque centrale européenne (BCE), au cours de laquelle l'institut a, comme prévu, laissé ses taux directeurs inchangés, après une décision similaire en juillet.

Tout cela dans un contexte marqué par l'enthousiasme autour de l'intelligence artificielle (IA), en particulier aux États-Unis, où les dernières "minutes" de la Réserve fédérale (Fed), publiées mercredi, n'ont pas remis en cause les perspectives de baisse des taux lors des prochaines réunions de la banque centrale.

LES VALEURS A SUIVRE : [L5N3VP17Z]

A WALL STREET

Le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont clôturé à des records mercredi à la Bourse de New York, toujours portée par les espoirs placés dans l'intelligence artificielle, en attendant d'y voir plus clair sur la situation économique.

Le S&P 500 a gagné 0,58% et le Nasdaq Composite a engrangé 1,12%. Le Dow Jones a quant à lui fini stable à 46.601,78 points.

EN ASIE

Au Japon, le Nikkei de Bourse de Tokyo prend 1,51% à 48.457,29 points, grâce notamment à la forte hausse du titre SoftBank, qui a annoncé mercredi avoir racheté la division robotique du groupe suisse ABB, poursuivant ainsi une stratégie visant à fusionner la robotique et l'intelligence artificielle.

En Chine, les marchés d'actions touchent jeudi leur plus haut niveau depuis plus de dix ans, soutenues par les valeurs liées aux semi-conducteurs, à l'or et à l'intelligence artificielle, après une semaine de vacances.

L'indice composite de la Bourse de Shanghai progresse de 1,15% et le CSI 300 des grandes capitalisations avance de 1,5%.

La Bourse de Hong Kong prend quant à elle 0,69%.

TAUX / CHANGES

Le rendement des Treasuries à dix ans recule légèrement pour s'établir à 4,1268%.

Sur le marché des changes, l'euro regagne un peu de terrain après avoir atteint un plus bas en six semaines au cours des dernières heures, plombé par la crise politique en France et les données publiées mercredi montrant que la production industrielle allemande avait subi en août sa plus forte baisse mensuelle en plus de trois ans.

La devise européenne gagne 0,16% à 1,1645 dollar, tandis que le billet vert abandonne 0,19% face à un panier de devises de référence.

PÉTROLE

Les prix du pétrole reculent après qu'Israël et le Hamas ont trouvé un accord sur la première phase d'un plan américain visant à mettre fin à la guerre à Gaza, apaisant ainsi les tensions géopolitiques au Proche-Orient, tandis que la vigueur du dollar américain pèse sur les matières premières.

Le Brent cède 0,38% à 66,00 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,48% à 62,25 dollars.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

Pétrole Brent
66,31 USD Ice Europ +0,35%
Pétrole WTI
62,57 USD Ice Europ +0,53%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

