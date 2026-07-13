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L'Europe vue en baisse face à la nouvelle fermeture du détroit d'Ormuz (actualisé)
information fournie par Reuters 13/07/2026 à 08:49

Une vue d'ensemble montre le Palais Brongniart, l'ancienne Bourse de Paris, situé place de la Bourse à Paris

Une vue d'ensemble montre le Palais Brongniart, l'ancienne Bourse de Paris, situé place de la Bourse à Paris

par Coralie Lamarque

Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse lundi à l'ouverture, le regain de tensions ‌au Moyen-Orient et la fermeture du détroit d'Ormuz inquiétant de nouveau les marchés, alors que s'ouvre une semaine de résultats d'entreprises.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait perdre 0,68% à ​l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une baisse de 0,73% pour le Dax à Francfort, de 0,23% pour le FTSE à Londres et de 0,53% pour le Stoxx 600.

Le contexte géopolitique pèse une fois de plus sur les marchés, alors que la marine du Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) a annoncé dimanche avoir fermé le détroit d'Ormuz jusqu'à nouvel ordre, ont rapporté les médias officiels ​iraniens.

Dans la foulée, l'armée américaine a déclaré dimanche soir mener de nouvelles frappes en Iran avec l'objectif annoncé d'enrayer les capacités militaires iraniennes près du détroit d'Ormuz.

Cette reprise des hostilités intervient après que le président américain Donald Trump a déclaré mercredi que le ​cessez-le-feu conclu en juin entre les deux pays ne tenait plus.

Ce regain de tensions géopolitiques vient ⁠ainsi raviver sur les marchés les risques d'inflation à l'échelle mondiale, tandis que la saison des résultats semestriels démarre, avec notamment les publications des banques américaines attendues mardi.

Les chiffres ‌de l'inflation aux États-Unis pour le mois de juin, qui seront publiés mardi, pourraient indiquer un certain ralentissement du taux global de 4,2% en raison de la baisse des prix du carburant, même si cette tendance devrait en partie s'inverser maintenant que le prix du pétrole repart à la hausse.

Dans le sillage ​de la fermeture du détroit d'Ormuz, le Brent s'approche de nouveau des ‌80 dollars le baril.

Six navires ont traversé le détroit d'Ormuz dimanche, selon les données de suivi maritime fournies par Kpler, soit le ⁠nombre le plus faible enregistré depuis cinq semaines.

"Les espoirs d’une résolution relativement rapide des récents affrontements pourraient être remis en cause après l’escalade des tensions survenue ce week-end", ont déclaré les analystes d’ANZ dans une note.

PÉTROLE

Les cours pétroliers sursautent à la suite de l'annonce de la nouvelle fermeture du détroit d'Ormuz, artère vitale de l'approvisionnement mondial en brut.

Tony Sycamore, analyste chez IG Markets, a estimé que ⁠la hausse relativement modérée des cours du ‌pétrole suggérait que le marché considérait que la flambée actuelle constituait une escalade au sein d’une trêve fragile, sans pour autant signifier un effondrement total du ⁠cessez-le-feu.

"Il reste à voir dans quelle mesure ce point de vue est fondé", a-t-il indiqué dans une note.

Le Brent augmente de 3,93% à 79,00 dollars le baril et le brut léger américain (West ‌Texas Intermediate, WTI) prend 4,05% à 74,30 dollars.

LES VALEURS À SUIVRE : [L8N43C1AZ]

À WALL STREET

L'entrée en Bourse américaine réussie du fabricant sud-coréen de puces mémoire SK Hynix a fait souffler ⁠un nouveau vent d'optimisme sur l'IA vendredi à Wall Street, où l'on se prépare à une prochaine saison de résultats trimestriels portés ⁠par les valeurs technologiques.

Les contrats à terme signalent ‌une baisse de 0,33% pour le Dow Jones, de 0,52% pour le Standard & Poor's-500 et de 1,39% pour le Nasdaq.

EN ASIE

Les marchés boursiers asiatiques chutent lundi, malmenés par le regain de tensions en ​Moyen-Orient et l'annonce de Téhéran d'une nouvelle fermeture du détroit d'Ormuz.

La Bourse de Tokyo a chuté de ‌2% au cours de la séance.

En Chine, l'indice composite de la Bourse de Shanghai recule de 2,2% et le CSI 300 des grandes capitalisations abandonne 2,04%.

La Bourse de Hong Kong lâche 0,18%.

Le Kospi dégringole de 9,05%.

CHANGES

Le billet vert ​s’apprécie, la reprise des hostilités au Moyen-Orient ayant attisé les craintes inflationnistes et renforcé les perspectives de hausses des taux d'intérêt par les banques centrales mondiales.

"Le dollar a manifestement été le grand gagnant de la guerre la dernière fois. Mais cette fois-ci, la donne est assez différente, car il s'est considérablement raffermi et les perspectives de la Fed ont déjà fait l'objet d'une réévaluation ⁠assez durable", a déclaré Thomas Mathews, responsable des marchés pour la région Asie-Pacifique chez Capital Economics, à Wellington.

Le dollar gagne 0,14% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro perd 0,11% à 1,1401 dollar.

TAUX

Les rendements obligataires sont à la hausse, les investisseurs estimant désormais moins probable une hausse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale américaine (Fed), à la veille de la première comparution du président Kevin Warsh devant le Congrès.

Outre-Atlantique, le rendement des Treasuries à dix ans avance de 1,4 point de base à 4,5834% et le deux ans de 2,3 points de base à 4,2311%.

Outre-Rhin, le rendement du Bund allemand à dix ans augmente de 3,2 points de base à 3,0661% et le deux ans gagne 2,5 points de base à 2,6736%.

AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA ​DU 13 JUILLET

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

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