L'Europe vue dans le vert pour commencer une semaine chargée

Les principales Bourses européennes sont attendues dans le vert lundi à l'ouverture, au début d'une semaine riche en résultats financiers d'entreprises et données économiques clef, dont notamment les chiffres de l'inflation CPI américaine vendredi.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,62% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une hausse de 0,75% pour le Dax à Francfort, de 0,34% pour le FTSE à Londres et de 0,55% pour le Stoxx 600.

Ce lundi, les marchés se préparent à une semaine chargée en résultats financiers en Europe et aux Etats-Unis aussi.

Aux États-Unis, pas de fin du "shutdown" en vue à l'horizon et, plus la situation se prolonge, plus l'impact potentiel de cette fermeture partielle sur la croissance économique se renforce, bien que les marchés semblent pour l'instant sereins à ce sujet.

Malgré la paralysie partielle des administrations, le bureau fédéral des statistiques a maintenu la publication des données sur l'inflation CPI, nécessaires pour un large éventail d'indexations et attendues vendredi. Une accélération de l'inflation sous-jacente à 3,1% est largement attendue et ne devrait pas modifier les prévisions de baisse des taux, étant donné que la Réserve fédérale américaine (Fed) n'a pas rejeté la probabilité quasi certaine d'une décision ce mois-ci.

"Le président Powell a souligné l'importance des signes d'affaiblissement du marché de l'emploi dans les considérations politiques de la Fed", a affirmé Michael Feroli, responsable de l'économie américaine chez JPMorgan. "Cela a confirmé les attentes largement répandues selon lesquelles le FOMC (Federal Open Market Committee) réduira à nouveau ses taux lors de sa prochaine réunion dans un peu plus de deux semaines", selon lui.

Sur le front commercial, le président américain a déclaré aux journalistes qu'il pourrait réduire les droits de douane sur les produits chinois à condition que Pékin fasse également "certaines choses" pour les États-Unis, notamment reprendre ses achats de soja.

En ce qui concerne la géopolitique, Donald Trump a pressé vendredi son homologue ukrainien Volodimir Zelensky de céder à la Russie des pans du territoire ukrainien, ont déclaré dimanche deux personnes au fait de la question, rapportant que Kyiv a été déçu par la réunion qui s'est tenue à la Maison blanche.

A WALL STREET

Wall Street a terminé en hausse vendredi, les investisseurs évaluant les derniers propos du président américain Donald Trump sur la Chine, tandis que les résultats trimestriels des banques régionales ont atténué les inquiétudes liées au risque de crédit.

L'indice Dow Jones a gagné 0,52%, ou 238,37 points, à 46.190,61 points.

Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 34,94 points, soit 0,53% à 6.664,01 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 117,44 points, soit 0,52% à 22.679,975 points.

EN ASIE

La Bourse de Tokyo progresse de 2,91% et a atteint lundi un niveau record, la formation d'une nouvelle coalition politique ouvrant la voie à Sanae Takaichi, partisane d'une politique budgétaire expansionniste, pour devenir la prochaine Première ministre du pays.

Les actions de Hong Kong et de Chine rebondissent fortement lundi après une forte chute la semaine dernière, les signes d'apaisement des tensions commerciales sino-américaines renforçant les paris sur le fait que le président américain Donald Trump reviendra une nouvelle fois sur ses menaces douanières.

En Chine, l'indice composite de la Bourse de Shanghai progresse de 0,56% et le CSI 300 des grandes capitalisations avance de 0,63%.

La Bourse de Hong Kong est en hausse de 2,36%.

L'économie chinoise a progressé au troisième trimestre à son rythme le plus faible en un an, comme attendu, alors que la crise prolongée du secteur immobilier et les tensions commerciales avec les Etats-Unis ont nui à la demande, maintenant la pression sur Pékin pour qu'il déploie des mesures de soutien supplémentaires.

TAUX /CHANGES

Les rendements américains évoluent peu lundi.

Le rendement des Treasuries à dix ans avance de 0,9 point de base à 4,0183%. Le deux ans gagne 0,8 point de base à 3,4719%

Le dollar perd 0,02% face à un panier de devises de référence.

L'euro gagne 0,17% à 1,1671 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole sont en baisse lundi, sous la pression des inquiétudes liées à une surabondance mondiale, alors que l'escalade des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine venait s'ajouter aux craintes d'un ralentissement économique et d'une baisse de la demande énergétique.

Le Brent perd 0,41% à 61,04 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) abandonne 0,42% à 57,30 dollars.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)