L'Europe vue dans le vert au lancement d'une semaine riche en événements

Graphique de l'indice allemand DAX à la bourse de Francfort

par Mara Vilcu

Les principales Bourses européennes sont attendues dans le vert lundi à l'ouverture, au début d'une semaine qui s'annonce riche en événements, tandis que les investisseurs sont encouragés par les attentes croissantes d'une baisse des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) en décembre, même si les décideurs politiques restent divisés sur cette question.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,79% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une hausse de 0,83% pour le Dax à Francfort, de 0,54% pour le FTSE à Londres et de 0,71% pour le Stoxx 600.

Ce lundi, les marchés se préparent à d'éventuels catalyseurs, notamment la publication des données sur les ventes au détail et les prix à la production aux États-Unis prévue plus tard dans la semaine. En Grande-Bretagne, la chancelière de l'Échiquier, Rachel Reeves, devrait dévoiler mercredi son budget très attendu.

En ce qui concerne la Fed, la dernière impulsion est venue après les déclarations de John Williams, membre influent de la banque centrale, qui a affirmé vendredi que les taux d'intérêt pourraient baisser "à court terme", renforçant ainsi la probabilité d'un nouvel assouplissement en décembre.

"Nous prévoyons une nouvelle baisse des taux de la Fed en décembre, suivie de deux autres mesures en mars et juin 2026, qui porteront le taux des fonds fédéraux à 3-3,25%", estime Jan Hatzius, économiste en chef chez Goldman Sachs.

"Les risques pour l'année prochaine penchent vers de nouvelles réductions, car les nouvelles concernant l'inflation sous-jacente ont été favorables et la détérioration du marché de l'emploi, en particulier pour les salariés diplômés de l'enseignement supérieur, pourrait être difficile à contenir via la modeste accélération cyclique de la croissance que nous prévoyons", selon l'économiste.

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux indiquent désormais une probabilité de 57% que la Fed réduise ses taux de 25 points de base le mois prochain, contre moins de 30% il y a une semaine.

La semaine a par ailleurs démarré lentement en Asie, les marchés japonais étant fermés lundi à cause d'un jour férié, mais les traders sur le marché des changes guettent avec impatience le moindre signe d'achat officiel de yens par Tokyo afin d'enrayer sa chute.

La semaine boursière sera interrompue par la fête de "Thanksgiving" aux Etats-Unis jeudi, suivie du Black Friday qui verra les heures d'ouverture raccourcies.

Sur le plan géopolitique, les Etats-Unis et l'Ukraine ont dit dans un communiqué conjoint avoir élaboré une "nouvelle version, améliorée, du plan de paix" après des discussions qui se sont tenues à Genève, en Suisse, sans toutefois fournir de détail.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en hausse vendredi, les investisseurs croyant plus largement à une baisse des taux d'intérêt le mois prochain aux Etats-Unis même si la crainte d'une bulle sur les valeurs liées à l'intelligence artificielle continue de peser.

L'indice Dow Jones a gagné 1,08%, ou 493,15 points, à 46.245,41 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 64,23 points, soit 0,98% à 6.602,99 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 195,04 points, soit 0,88% à 22.273,083 points.

EN ASIE

La Bourse de Tokyo est fermée pour cause de jour férié.

En Chine, l'indice composite de la Bourse de Shanghai progresse de 0,26% et le CSI 300 des grandes capitalisations avance de 0,08%.

La Bourse de Hong Kong progresse de 2,06%.

TAUX

Les rendements américains évoluent peu lundi.

Le rendement des Treasuries à dix ans avance de 0,4 point de base à 4,0671%. Le deux ans abandonne 0,9 point de base à 3,5054%.

CHANGES

Le dollar est en petite hausse lundi, les traders se montrant prudents alors que des risques d'intervention entourent le yen. Les interventions passées ont eu lieu pendant des périodes de faible liquidité, ce qui a permis aux autorités de faire évoluer les prix de manière plus marquée ou, comme le disent les analystes, d'obtenir le meilleur "retour sur investissement".

Le Japon peut intervenir activement sur le marché des devises afin d'atténuer l'impact économique négatif d'un yen faible, a affirmé dimanche Takuji Aida, membre du secteur privé d'un important comité gouvernemental, lors d'une émission télévisée diffusée sur NHK.

Le dollar perd 0,06% face à un panier de devises de référence.

L'euro gagne 0,13% à 1,1526 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole sont en petite hausse lundi après avoir chuté d'environ 3% la semaine dernière, les investisseurs évaluant les chances d'une baisse des taux américains par rapport et la perspective d'un accord entre la Russie et l'Ukraine qui pourrait libérer davantage l'offre russe grâce à un assouplissement des sanctions.

Le Brent avance de 0,21% à 62,69 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) progresse de 0,17% à 58,16 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 24 NOVEMBRE :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

DE 09h00 Baromètre Ifo du moral des novembre 88,5 88,4

entrepreneurs

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Kate Entringer)