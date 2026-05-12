L'Europe vue dans le rouge, Trump sème le doute sur la trêve

Logo de la bourse Euronext près de Paris

par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse mardi à l'ouverture, l'absence de progrès dans les négociations visant à mettre ‌fin à la guerre au Moyen-Orient et les doutes exprimés par Washington concernant la trêve avec l'Iran pesant sur la confiance des investisseurs.

Les contrats à terme signalent une baisse de 0,81% pour le CAC 40 parisien, de 0,73% pour le Dax à Francfort, de 0,62% ​pour le FTSE à Londres et de 0,7% pour le Stoxx 600.

Les espoirs de parvenir à un accord de paix durable entre les États-Unis et l'Iran ont subi un nouveau coup dur lundi après que le président américain Donald Trump a déclaré que le cessez-le-feu temporaire annoncé il y a près de cinq semaines entre les deux pays était "sous assistance respiratoire".

La métaphore éloquente du locataire de la Maison blanche, qui laisse présager que les perturbations du trafic de navires dans le détroit d'Ormuz vont probablement se prolonger et, ​avec elles, la flambée des prix de l'énergie, a encore davantage inquiété les investisseurs, déjà nerveux face à l'absence de progrès dans les pourparlers observée au cours du week-end.

"L'optimisme concernant un accord (de paix) imminent semble s'estomper à nouveau et si aucun accord n'est conclu d'ici la fin du mois de mai, des risques de hausse des prix du ​pétrole sont bel et bien à envisager", a déclaré Suvro Sarkar, responsable du secteur de l'énergie chez DBS Bank.

Le baril de ⁠Brent évolue toujours au-delà du seuil des 100 dollars.

Donald Trump est par ailleurs attendu mercredi à Pékin où il est prévu qu'il rencontre son homologue chinois Xi Jinping et entend faire pression pour que la Chine use de son ‌influence afin d'amener Téhéran à conclure un accord avec Washington.

Les analystes ne s'attendent toutefois pas à des avancées significatives lors du séjour de Donald Trump en Chine, ni sur la question iranienne ni dans le domaine commercial, mais plutôt à un maintien du statu quo.

Toujours avec un oeil tourné vers le Moyen-Orient, les opérateurs prendront connaissance, plus tard dans la journée de mardi, des chiffres de l'inflation américaine pour ​le mois d'avril, qui devrait avoir augmenté à un rythme soutenu pour le deuxième mois consécutif, renforçant ‌encore davantage les anticipations selon lesquelles la Réserve fédérale (Fed) maintiendra ses taux d'intérêt inchangés pendant un certain temps.

En Europe, où l'inflation allemande a été confirmée à 2,9% en avril, ⁠les marchés anticipent deux hausses des taux d'ici septembre et estiment à environ 75% la probabilité d'une troisième d'ici la fin de l'année.

L'effet inflationniste du conflit inquiète particulièrement une Europe dépendante des importations énergétiques. L'indice paneuropéen Stoxx 600 reste environ 4% en deçà de ses niveaux d'avant-guerre, à la traîne par rapport à ses homologues mondiaux, et notamment américains, qui ont bénéficié de l'optimisme suscité par l'intelligence artificielle (IA).

LES VALEURS A SUIVRE : [L8N41O1XY]

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini lundi en légère hausse alors que la dynamique autour des valeurs ⁠liées à l'intelligence artificielle (IA) et l'optimisme entretenu par les ‌résultats trimestriels des entreprises éclipsent en partie l'absence apparente de progrès vers une résolution du conflit entre Etats-Unis et Iran.

L'indice Dow Jones a gagné 0,19%, le Standard & Poor's 500, plus large et principale référence ⁠des investisseurs, a pris 0,19%, et le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, a avancé de son côté de 0,10%.

Le S&P 500 et le Nasdaq ont une nouvelle fois clôturé à un niveau record.

EN ASIE

A Tokyo, l'indice Nikkei prend 0,63% à 62.813,46 points dans ‌une séance volatile, avec notamment un passage temporaire dans le rouge plus tôt, les investisseurs ayant pris leurs bénéfices après les récentes hausses enregistrées dans le secteur des semi-conducteurs.

Les Bourses de la Chine continentale reculent mardi après le ⁠fort bond de la veille: l'indice CSI 300 des grandes capitalisations de Chine continentale cède 0,23% le SSE Composite de Shanghaï perd 0,44%.

La Bourse de Hong Kong grappille en ⁠revanche 0,04%.

L'indice Kospi de la Bourse de Séoul recule de 1,57%, ‌également affecté par des opérations de prise de bénéfices après un rallye spectaculaire ces dernières semaines.

L'indice vedette de la Bourse sud-coréenne a progressé de près de 17% rien que ce mois-ci, portant ses gains depuis le début de l'année à plus de 80%, ​grâce notamment au secteur technologie.

TAUX / CHANGES

Le rendement des Treasuries à dix ans prend 1,3 point de base à 4,4246%, tandis que celui de l'obligation ‌à deux ans avance de 1,5 point de base à 3,9621%.

Dans la zone euro, les rendement du Bund allemand à dix ans progresse de 3,2 points de base à 3,0759%, et le deux ans de 2,6 points de base à 2,6720%, toujours sur fond de craintes inflationnistes.

A surveiller, la situation politique au ​Royaume-Uni, qui a déjà provoqué lundi une vague de ventes de Gilts, le Premier ministre Keir Starmer ayant beaucoup de mal à dissiper les doutes des investisseurs quant à sa survie, après la lourde défaite du Parti travailliste lors des élections locales de la semaine dernière.

Au Japon, le rendement des obligations d'État à 10 ans a atteint mardi son plus haut niveau depuis 29 ans, à 2,54%, avant une adjudication de dette prévue plus tard dans la journée.

Le compte-rendu de la réunion de la Banque du Japon (BoJ) ⁠du mois dernier montre par ailleurs que certains responsables ont plaidé en faveur d'une hausse rapide des taux, l'un d'entre eux évoquant même la possibilité d'une intervention dès juin.

Sur le marché des changes, le dollar s'apprécie de 0,17% face à un panier de devises de référence, tirant une nouvelle fois parti de sa réputation de valeur refuge.

L'euro perd 0,21% à 1,1757 dollar et la livre sterling abandonne 0,28% face au billet vert.

Le yen japonais, dans le viseur des investisseurs sur fond de rumeurs d'intervention, ressort à 157,29 pour un dollar (-0,09%).

Le Japon et les États-Unis ont par ailleurs réaffirmé leur étroite coopération pour faire face aux fluctuations des taux de change, y compris par le biais d'interventions sur le marché, a déclaré mardi la ministre japonaise des Finances Satsuki Katayama, à l'issue d'une réunion à Tokyo avec le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent.

PÉTROLE

Le Brent prend 1,23% à 105,49 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne 1,62% à 99,66 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 12 MAI :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

DE 09h00 Moral des investisseurs mai -19,8 -17,2

USA 12h30 Prix à la ​consommation avril

- sur un mois 0,6% 0,9%

- sur un an 3,7% 3,3%

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)