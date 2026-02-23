L'Europe vue dans le rouge avec le retour des tensions commerciales

Un trader travaille chez CMC Markets dans la City de Londres

par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse lundi à l'ouverture, inquiètes face à ‌un contexte commercial incertain après l'annulation vendredi par la Cour suprême des Etats-Unis des droits de douane "réciproques" imposés par le président américain Donald Trump.

Les contrats à terme signalent une baisse de ​0,11% pour le CAC 40 parisien, de 0,5% pour le Dax à Francfort et de 0,17% pour le FTSE à Londres.

Le Stoxx 600 est attendu en baisse de 0,27%.

Les contrats à terme donnent une ouverture en recul de 0,44% pour le Dow Jones, de 0,55% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,67% pour le Nasdaq à New York.

La politique commerciale de Washington revient sur le ​devant de la scène après la décision de la Cour suprême des États-Unis d'annuler les droits de douane dits "réciproques" imposés par Washington à ses partenaires commerciaux en avril dernier, un jugement qui a conduit Donald Trump à annoncer immédiatement une nouvelle surtaxe ​globale de 10%, qu'il a portée à 15% pendant le week-end.

La décision de la plus haute ⁠juridiction des États-Unis recrée de l'incertitude et ravive les craintes d'un regain de tensions entre les Etats-Unis et leurs principaux partenaires commerciaux comme la Chine et l'Union européenne (UE).

Pékin ‌a exhorté lundi la Maison blanche à lever "les mesures tarifaires unilatérales", prévenant qu'une bataille entre les deux pays serait "néfaste", tandis que la Commission européenne a appelé dimanche les Etats-Unis à respecter les termes de l'accord commercial conclu entre les deux parties l'an dernier.

"À moins que le bon sens ne prévale, ​nous pourrions entrer dans un processus circulaire où de nouveaux droits ‌de douane sont annoncés, puis potentiellement annulés, pour être remplacés par de nouvelle surtaxes, et ainsi de suite", déclare Rodrigo Catril, stratège ⁠senior en devises chez NAB.

La question commerciale survient au cours d'une semaine qui s'annonçait déjà chargée, en particulier pour le secteur technologique, qui attend les résultats du géant des semi-conducteurs Nvidia, prévus mercredi, dans un contexte de doutes concernant le retour sur investissements des énormes dépenses engagées dans le développement de l'intelligence artificielle (IA).

Les investisseurs continuent par ailleurs d'assimiler une série de données mitigées, ⁠notamment une croissance économique américaine nettement inférieure ‌aux attentes au quatrième trimestre et une inflation PCE plus élevée que prévu en décembre.

A WALL STREET

La Bourse de New York a ⁠clôturé en hausse vendredi, portée par Alphabet, Amazon et d'autres poids lourds de la cote après la décision de la Cour suprême.

L'indice Dow Jones a gagné 0,47%, le Standard & Poor's 500, ‌plus large, a pris 0,69%, et le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 0,90%.

EN ASIE

La Bourse de Tokyo est fermée lundi en raison de l'anniversaire ⁠de l'empereur.

Les marchés d'actions sont également fermés en Chine continentale en raison du Nouvel An lunaire.

La Bourse de Hong Kong est ⁠en revanche ouverte et évolue dans le vert (+2,59%), ‌tirée par les valeurs technologiques, après la décision de la Cour suprême américaine.

La perspective de droits de douane plus bas a également soutenu le Kospi de la Bourse de Séoul (+0,65%).

"Du point ​de vue de la plupart des économies asiatiques, les événements de ces derniers jours entraîneront une baisse ‌du taux tarifaire effectif américain, du moins à court terme", ont noté les analystes de Goldman Sachs.

CHANGES / TAUX

Le dollar recule de 0,34% face à un panier de devises de référence, affecté par le regain des tensions dans ​le domaine commercial, qui pourraient peser sur la confiance des investisseurs dans les actifs américains.

Le yen japonais évolue en hausse de 0,33% à 154,52 pour un dollar, tandis que le franc suisse s'établie à 0,7724 franc pour un dollar.

L'euro gagne 0,37% à 1,1824 dollar.

Sur l'obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans recule d'un point de base à 4,0749%. Le deux ⁠ans recule légèrement à 3,4717%.

Dans la zone euro, le rendement du Bund allemand à dix ans perd près d'un point de base à 2,7305%, tout comme celui de l'obligation à deux ans, qui ressort à 2,0611%.

PÉTROLE

Les prix du pétrole sont en recul lundi, l'Iran ayant indiqué être prêt à réaliser davantage de concessions sur son programme nucléaire, alors que Washington et Téhéran se préparent à une troisième série de négociations.

Les nouvelles menaces douanières du président Donald Trump pèsent également sur les prix, créant une incertitude quant à la croissance mondiale et à la demande en carburant.

Le Brent cède 1,21% à 70,89 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,28% à 65,63 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 23 FÉVRIER :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

DE 09h00 Indice Ifo du climat ​des février 88,3 87,6

affaires

USA 15h00 Commandes à l'industrie décembre 0,7% 2,7%

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Blandine Hénault)