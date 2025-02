L'Europe veut mobiliser 200 milliards d'euros pour des investissements dans l'IA

(AOF) - Lors du sommet d'action sur l'intelligence artificielle (IA) à Paris, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a lancé InvestAI, une initiative visant à mobiliser 200 milliards d'euros pour des investissements dans l'IA, y compris un nouveau fonds européen de 20 milliards d'euros pour les gigausines d'IA.

Bruxelles précise que les nouvelles gigausines d'IA seront spécialisées dans la formation des modèles d'IA les plus complexes et les plus volumineux. Elles auront environ 100 000 puces d'IA de dernière génération, soit environ quatre fois plus que les usines d'IA en cours de mise en place.

"Ce partenariat public-privé unique, semblable à un CERN pour l'IA, permettra à tous nos scientifiques et entreprises, et pas seulement aux plus grands, de développer les très grands modèles les plus avancés nécessaires pour faire de l'Europe un continent de l'IA", a déclaré Ursula von der Leyen.