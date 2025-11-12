 Aller au contenu principal
L'Europe va travailler à la résilience du secteur des puces, déclare le ministre néerlandais
information fournie par Reuters 12/11/2025 à 14:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Europe continuera à travailler sur un secteur des puces qui résiste aux perturbations, suite à la querelle avec la Chine sur le fabricant de puces Nexperia 600745.SS , a déclaré mercredi le ministre néerlandais de l'Economie Vincent Karremans.

Dans un message sur X, M. Karremans a déclaré qu'il avait discuté de la situation de Nexperia avec son homologue français Sébastien Martin et a ajouté qu'il resterait "en contact étroit avec les partenaires à l'intérieur et à l'extérieur de l'UE au cours de la période à venir."

