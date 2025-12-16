L'Europe va emboîter le pas de l'Asie

(AOF) - Dans le sillage du repli des places asiatiques ce matin et de la prudence observée à New York hier soir, les places européennes devraient débuter la séance dans le rouge. Les investisseurs vont être confrontés à une salve d’indicateurs macro-économiques avec principalement les indices préliminaires d’activité dans le secteur manufacturier et dans celui des services pour décembre, et une statistique sur l’emploi aux Etats-Unis. En attendant, selon les futures sur indices, le CAC 40 devrait céder 0,20 % à l’ouverture, et le DAX 40 est attendu en baisse de 0,65%.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Engie

Engie franchit des étapes majeures pour la sécurité d'approvisionnement électrique en Belgique, marché historique pour le groupe, en mettant en service et en développant des infrastructures stratégiques qui renforcent la résilience du réseau et favorisent l'intégration des énergies renouvelables 24h/24. L'énergéticien a récemment annoncé que la nouvelle centrale à cycle combiné gaz-vapeur de Flémalle (875 MW) était désormais disponible pour le réseau.

Obiz

Obiz a dévoilé la signature d'un contrat stratégique avec Plebicom, un spécialiste des programmes d'avantages et solutions de cashback, visant à proposer sa plateforme de e-billetterie, donnant accès à 120 000 offres de loisirs et de culture à prix réduits, aux plus de 7 millions de bénéficiaires des programmes opérés par Plebicom. Ce partenariat entre Obiz, une plateforme digitale de marketing relationnel responsable, et Plebicom sera basé sur un modèle économique de partage de revenus.

Spie

Au lendemain de la signature d’un accord-cadre avec Tesla pour le déploiement de systèmes de stockage d’énergie par batterie, Spie a annoncé la signature d’un accord en vue d’acquérir Worley Power Services. Cette filiale du groupe Worley assure l’exploitation et la maintenance de 27 actifs de production d’électricité en Australie, représentant une capacité totale de plus de 2 700 MW, ainsi que plus de 1 100 km de gazoducs.

Ubisfot

Ubisoft compte accélérer sa croissance sur le marché en pleine croissance des MOBA (Multiplayer Online Battle Arena ou arène de bataille en ligne multijoueur) avec l’acquisition du jeu "March of Giants" d’Amazon. Suivant la version alpha complétée avec succès, l’équipe prépare actuellement la prochaine mise à jour majeure qui introduira de nouveaux héros, des modes compétitifs étendus et des systèmes fondamentaux conçus pour soutenir la croissance à long terme. Dans le cadre de cet accord, Amazon fournira également à Ubisoft un soutien marketing sur Twitch pour "March of Giants".

Les chiffres macroéconomiques

En France, en Allemagne et dans la zone euro, les investisseurs surveilleront respectivement à 9h15, 9h30 et 10h les indices d'activité préliminaires de décembre dans le secteur manufacturier, celui des services et le Composite (qui fait la synthèse entre les deux secteurs).

Puis, à 11h, ils se concentreront sur l'indice ZEW allemand et sur la balance commerciale de la zone euro en octobre.

Ensuite, aux Etats-Unis, il y aura dès 14h30 le rapport sur l'emploi de novembre, les ventes au détail d'octobre et les permis de construire et mises en chantier de novembre.

Enfin, toujours aux Etats-Unis, l'indice PMI Composite de S&P Global en décembre sera publié à 15h45.

Sur le marché des devises, l'euro est quasi-stable (-0,05%) face au billet vert, il se négocie contre 1,1748 dollar.

Hier à Paris

Pour cette dernière semaine "pleine" de l'année, avant la trêve des confiseurs, les marchés ont démarré sur une note positive lors d'une séance relativement calme sur le front des statistiques. La décision de la BCE sera connue jeudi et l'attention se portera également sur les Etats-Unis avec le rapport sur l'emploi de novembre, mardi, et l'inflation de novembre, jeudi. A Paris, Sanofi a vu rouge à l'inverse de Publicis. Le CAC 40 a progressé de 0,70% à 8125 points et l'EuroStoxx 50 de 0,66% à 5758 points.

Hier à Wall Street

La prudence s’est imposée à Wall Street à l’aube d’une semaine chargée en indicateurs macro-économiques d’importance. Outre plusieurs rendez-vous avec des banques centrales, celles de la BCE et de la Bank of England jeudi notamment, les investisseurs se concentreront cet après-midi sur une statistique d’importance sur l’emploi américain, puis jeudi sur les chiffres de l’inflation aux Etats-Unis. Lundi soir, le Dow Jones a perdu 0,09%, à 48 416,56 points, le S&P 500 a perdu 0,16%, à 6 816,51 points, et le Nasdaq Composite s’est affaissé de 0,59%, à 23 057,41 points.