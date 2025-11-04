L’Europe va accueillir son premier ETF sur les obligations catastrophes

King Ridge Capital s’apprête à lancer le premier ETF européen d’obligations catastrophes ( cat bonds ). Selon le média ETF Stream qui s’est procuré les documents juridiques, le KRC Cat Bond Ucits ETF a été enregistré sur la plateforme en marque blanche de HANetf en Irlande. King Ridge Capital, émetteur du futur ETF européen sur cat bonds , est un gestionnaire Insurance-Linked Securities (ILS) fondé par d’anciens de Pimco. ETF Stream avait précédemment rapporté que Brookmont Capital Management, fournisseur du premier ETF cat bond coté aux États-Unis, envisageait un équivalent européen avant d’en abandonner le projet cet été. A noter que King Ridge Capital agit comme sous-conseiller pour le fonds d’émissions catastrophes américain de Brookmont.

Ces émissions catastrophe sont des titres émis par des compagnies d’assurance et de réassurance pour que soient transférés les risques liés aux catastrophes naturelles. Ces titres offrent généralement des rendements à deux chiffres, mais leurs détenteurs peuvent perdre leur capital si certains déclencheurs de catastrophes prédéfinis sont atteints.

En juin dernier, l’Autorité européenne des marchés financiers (Esma) avait conseillé la Commission européenne d’exclure les cat bonds du régime Ucits.

Valérie Riochet