 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 008,17
-1,25%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L’Europe va accueillir son premier ETF sur les obligations catastrophes
information fournie par Agefi Asset Management  04/11/2025 à 08:15

King Ridge Capital s’apprête à lancer le premier ETF européen d’obligations catastrophes ( cat bonds ). Selon le média ETF Stream qui s’est procuré les documents juridiques, le KRC Cat Bond Ucits ETF a été enregistré sur la plateforme en marque blanche de HANetf en Irlande. King Ridge Capital, émetteur du futur ETF européen sur cat bonds , est un gestionnaire Insurance-Linked Securities (ILS) fondé par d’anciens de Pimco. ETF Stream avait précédemment rapporté que Brookmont Capital Management, fournisseur du premier ETF cat bond coté aux États-Unis, envisageait un équivalent européen avant d’en abandonner le projet cet été. A noter que King Ridge Capital agit comme sous-conseiller pour le fonds d’émissions catastrophes américain de Brookmont.

Ces émissions catastrophe sont des titres émis par des compagnies d’assurance et de réassurance pour que soient transférés les risques liés aux catastrophes naturelles. Ces titres offrent généralement des rendements à deux chiffres, mais leurs détenteurs peuvent perdre leur capital si certains déclencheurs de catastrophes prédéfinis sont atteints.

En juin dernier, l’Autorité européenne des marchés financiers (Esma) avait conseillé la Commission européenne d’exclure les cat bonds du régime Ucits.

Valérie Riochet

Aucune partie de cette publication ne doit être photocopiée, diffusée, publiée, réécrite, ou redistribuée sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit sans un accord écrit préalable de la société AGEFI SA éditrice du flux Newsmanagers. Ces conditions sont prévues par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Copyright 2025 Agefi Asset Management.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes chutent à l'ouverture
    information fournie par AFP 04.11.2025 09:21 

    Les Bourses européennes ont ouvert nettement dans le rouge mardi, dans le sillage d'une baisse de régime du côté des Bourses asiatiques et de Wall Street, liée à des prises de bénéfices, une fatigue de l'IA et des doutes sur l'évolution des taux de la banque centrale ... Lire la suite

  • Axa (Crédit: L. Grassin / )
    Nouveaux CEO pour la Suisse et la santé chez AXA
    information fournie par Zonebourse 04.11.2025 09:17 

    AXA annonce la nomination de Patric Deflorin comme CEO (chief executive officer) d'AXA Suisse, succédant à Fabrizio Petrillo, qui 'a décidé de poursuivre un nouveau chapitre après un parcours distingué de 16 ans chez AXA Suisse'. Patric Deflorin a rejoint AXA Suisse ... Lire la suite

  • Les bannières de Shein sur la façade du BHV à Paris, le 3 novembre 2025 ( AFP / Julie SEBADELHA )
    Poupées sexuelles: "nous collaborerons à 100% avec la justice", assure le porte-parole de Shein
    information fournie par AFP 04.11.2025 09:10 

    "Nous collaborerons à 100% avec la justice", a affirmé mardi le porte-parole de Shein en France, Quentin Ruffat, sur la radio RMC, assurant également que l'entreprise était prête à partager les noms des acheteurs de poupées sexuelles d'apparence enfantine, à caractère ... Lire la suite

  • Le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou à Paris le 29 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )
    Les enjeux et les contours de la conférence Travail et Retraites dévoilés mardi
    information fournie par AFP 04.11.2025 09:08 

    La conférence Travail et Retraites s'ouvre mardi par une réunion des partenaires sociaux sur son format et sa méthode, pour tenter de relancer le dialogue social sur ces sujets après l'échec du conclave, mais en l'absence notable de la CGT. L'ensemble des autres ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank