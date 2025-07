L'Europe un peu frileuse après l'accord entre Bruxelles et Washington

(AOF) - Après une réaction positive mesurée à l’ouverture et dans la matinée, à l’accord commercial entre l’Union européenne et les États-Unis, les places européennes sont désormais nettement plus circonspectes. À 15h, le CAC 40 (+ 0,03 %) est quasiment à l’équilibre, tandis que le DAX 40 s’affiche en repli (- 0,30 %). Si beaucoup saluent l’accord commercial car il va diminuer l’incertitude et la volatilité, nombreux sont ceux qui le qualifient de déséquilibré. Les importations de produits européens aux États-Unis subiront une hausse de leurs taxes de 15 %, sauf à de rares exceptions près.

Si le DAX en Allemagne est moins bien orienté, par exemple, c'est que les analystes s'attendaient notamment à une taxe moins élevée pour tout ce qui concerne l'automobile. Certains prévoyaient même un retour progressif à des niveaux pré-Trump, soit autour de 2,5 % selon Bloomberg.

Chez Rothschild Asset Management par exemple, on estime que cet accord devrait amputer la croissance de l'Union européenne de 0,4 % en raison d'un affaiblissement de la demande extérieure notamment. Pour les analystes d'UBS, le manque à gagner sur le PIB devrait être de l'ordre de 0,3 %.