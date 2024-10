En revanche, sa concurrente BNP Paribas a fini lanterne rouge de ce même indice. Certains analystes anticipaient une meilleure performance de la banque de financement et d'investissement.

Côté valeurs, le secteur bancaire a beaucoup fait réagir les marchés. Société Générale a largement dominé le CAC 40. Ses résultats sont ressortis meilleurs qu'attendus au troisième trimestre, portés par le rebond de la banque de détail et la croissance des métiers actions.

Au pays de l'oncle Sam d'ailleurs, les investisseurs auront les yeux rivés sur les élections américaines du 5 novembre. "Rien ne nous semble joué mais cela n'empêche pas les marchés financiers d'anticiper le résultat qui parait le plus probable pour la majorité des acteurs, c'est-à-dire une victoire de Donald Trump", déclare François Rimeu, stratégiste senior chez Crédit Mutuel AM.

Christophe Boucher directeur des investissements chez ABN Amro Investment Solutions explique que " la légère hausse de l'indice principal, associée à la surprise du chiffre du PIB hier, donne raison à ceux qui plaident pour une trajectoire d'assouplissement progressif, plutôt que pour des mesures agressives". La prochaine réunion de la BCE est fixée pour décembre et devrait déboucher sur une baisse de 25 points de base des taux directeurs.

(AOF) - Au terme de cette dernière séance du mois d'octobre, les indices européens ont poursuivi leur mouvement baissier après une nouvelle vague de résultats d'entreprises. Le CAC 40 a perdu 1,05% à 7350,37 points. L'indice phare de la place parisienne a cédé 3,7% sur octobre. La Bourse de Paris sera ouverte demain. L'Eurostoxx 50 a reculé de 1,34% à 4820,46 points. Aux Etats-Unis, la tendance est identique alors que les publications de Meta et de Microsoft sont mal accueillies. Le Dow Jones fléchit de 0,67% vers 17h30.

L'Europe toujours sous pression, le CAC 40 pénalisé par BNP Paribas et TotalEnergies

