L'Europe toujours dans le vert, le CAC 40 part à l'assaut des 8000 points

(AOF) - Les places européennes poursuivent leur hausse. Hier, les « minutes » de la Fed rassurés les investisseurs sur ses intentions en termes de baisse des taux d'intérêt. S'agissant des négociations commerciales, Donald Trump a jugé que l'Europe était beaucoup plus coopérative, selon Reuters. Au niveau des valeurs, Eutelsat bondit après avoir reçu le soutien du gouvernement britannique et WPP a trouvé son DG. Le CAC 40 a même repassé le seuil des 7 900 points et revient sur son niveau de la fin mai. À 12h, il gagne 0,70 %, à 7 933,72 points et l’EuroStoxx 50 progresse de 0,32 %, à 5 463,15 points.

À Paris, Legrand (+0,92% à 114,80 euros) et Cogelec (+7,55 % à 28,50 euros) annoncent la conclusion d’un accord en vue de l’acquisition par le premier du second, spécialisé notamment dans le contrôle d’accès dans l’habitat, pour environ 254 millions d'euros. Cogelec a réalisé 74 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024 et une marge d'Ebitda en amélioration à 16,7%. Plus précisément, Legrand France, filiale de Legrand, d’une part, et les managers du groupe Cogelec et Raise Investissement, associés de Cogelec Développement, d’autre part, ont signé une promesse d’achat au bénéfice de ces derniers.

Eutelsat gagne 9,25 %, à 3,84 euros. " Merci à nos amis britanniques de s'engager pleinement avec nous dans la suite de l'aventure Eutelsat. Ensemble on va plus loin ! " a déclaré sur X le président français. Lors de l'annonce fin juin du projet d'augmentation de capital d'Eutelsat de 1,35 milliard d'euros, la société avait indiqué que des discussions étaient en cours avec d'autres investisseurs, y compris le gouvernement britannique, qui possède 10,89% d'Eutelsat, pour participer à l'opération.

À Londres, après sa dégringolade d'hier liée à son profit warning, WPP (+2,85% à 440,80 pence) reprend son souffle ce jeudi. Le géant britannique de la publicité a dévoilé le nom du successeur de Mark Read, à compter du 1er septembre, à la direction générale du groupe. Il s'agit de Cindy Rose, membre de son conseil d'administration, qui a occupé ces neuf dernières années des fonction dirigeantes chez Microsoft, où elle est devenue directrice des opérations pour la division Global Enterprise après avoir géré les activités britanniques du groupe. Elle a également travaillé chez Vodafone et Virgin Media.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Au mois de juin, l’inflation allemande est restée stable comme prévu, après une hausse de 0,1 % en mai. En rythme annuel, elle s’est ainsi affichée en progression de 2 %, conformément aux prévisions des analystes. Elle était à +2,1 % en mai.

Les investisseurs surveilleront aux États-Unis, les nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage à 14h30, puis les stocks de gaz à 16h30.

Sur le marché des devises, l'euro grappille 0,08 % face au billet vert et se négocie contre 1,1730 dollar.