L'Europe sur de faibles variations après des indicateurs mitigés

Le Palais Brongniart, ancienne Bourse de Paris, situé à la Place de la Bourse à Paris

Les principales Bourses européennes sont sur de faibles variations mardi, le contexte étant globalement à la prudence avec des indicateurs économiques mitigés en Europe en Chine, un risque de "shutdown" aux Etats-Unis, tandis que l'or est sur un nouveau sommet.

À Paris, le CAC 40 perd 0,47% à 7.843,45 points vers 07h35 GMT. À Londres, le FTSE 100 abandonne 0,09% et à Francfort, le Dax cède 0,10%.

L'indice EuroStoxx 50 recule de 0,27% et le FTSEurofirst 300 de 0,17%. Le Stoxx 600 décline de 0,19%, plombé notamment par le secteur de l'énergie.

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une baisse de 0,16% pour le Dow Jones, de X0,14% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,15% pour le Nasdaq au lendemain d'une séance dans le vert.

La session du jour est marquée par de nombreux indicateurs économiques, dont les PMI en Chine qui montrent une activité manufacturière contrastée selon les chiffres du cabinet Caixin et les données officielles.

En Europe, les ventes au détail allemandes ont affiché une baisse surprise en août, en attendant les chiffres de l'emploi dans le pays à 7h55 GMT. En Grande-Bretagne, la croissance du PIB a été confirmée à 0,3% au deuxième trimestre. En France, les prix à la consommation (CPI) harmonisés aux normes européennes ont accéléré à 1,1% sur un an en septembre, selon l'Insee, tandis que les prix à la production (PPI) dans l'Hexagone ont reculé en août de 0,2%.

Le marché digère ces données mitigées avant la publication dans l'après-midi de l'inflation en Allemagne et de l'enquête Jolts sur les offres d'emplois aux Etats-Unis.

Sur le plan politique, le vice-président américain, JD Vance, a déclaré que le gouvernement semblait "se diriger vers un arrêt" au regard du peu d'avancées dans les négociations entre démocrates et républicains sur le financement du gouvernement, au risque d'une paralysie budgétaire dès mercredi, premier jour de l'exercice 2026.

Un "shutdown" devrait mettre au chômage technique les fonctionnaires, provoquer des perturbations dans les services publics, affaiblir le dollar et créer une plus grande volatilité sur les marchés.

Les investisseurs surveillent aussi le plan de paix dévoilé lundi par le président Donald Trump que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a accepté et dont on attend toujours la réponse du Hamas.

En attendant, l'or, valeur refuge par excellence, a atteint mardi un niveau record à près de 3.880 dollars l'once, s'acheminant vers son meilleur mois en 16 ans.

Aux valeurs, Valneva bondit de 5,59% après avoir fait état mardi d'un taux de séroréponse de 95% quatre ans après une vaccination avec une seule dose de son vaccin Ixchiq contre le chikungunya.

Le distributeur britannique de mode en ligne ASOS plonge de 9,04% après un avertissement sur son chiffre d'affaires annuel.

Sur le plan sectoriel en Europe, le compartiment de l'énergie recule de près de 1% avec TotalEnergies et BP qui abandonnent respectivement 1,90% et 0,80% dans le sillage de la baisse du marché pétrolier sur fond de crainte d'une offre excédentaire.

Le secteur européen de la santé pèse également avec notamment le géant danois Novo Nordisk qui reflue de 1,74%.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)