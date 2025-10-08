 Aller au contenu principal
L’Europe s’offre un rebond même si les incertitudes politiques demeurent en France
information fournie par AOF 08/10/2025 à 17:46

(AOF) - Autour de l’équilibre hier, les places européennes ont rebondi. Pénalisés depuis lundi par l’incertitude politique qui règne en France, les indices ont retrouvé un peu de vigueur après une intervention de Sébastien Lecornu, Premier ministre démissionnaire, ce matin. Ce dernier a indiqué qu’après un certain nombre de consultations, une volonté d’avoir un budget avant la fin de l’année se dégageait, éloignant la perspective d’une nouvelle dissolution de l’Assemblée nationale. Le CAC 40 a gagné 1,07%, à 8 060,13 points, et l’EuroStoxx 50 a progressé de 0,76%, à 5 656,07 points, un nouveau record.

Sébastien Lecornu a continué ses consultations tout au long de la journée et doit ensuite s'entretenir avec le président Emmanuel Macron, avant une nouvelle allocution programmée lors du journal de 20h de France 2.

Sur le marché obligataire, après l'intervention matinale du Premier ministre démissionnaire, le rendement de l'emprunt d'État français à dix ans a décru de 5 points de base. À titre de comparaison, son équivalent allemand a reculé d'un peu moins de 3 points de base.

Aux États-Unis, les investisseurs sont toujours sevrés des traditionnelles publications macro-économiques qui ne sont pas publiées depuis près d'une semaine en raison du " shutdown ", qui paralyse certaines administrations fédérales.

Les indices évoluent évoluent dans le vert et, à 17h45, affichent des progressions comprises entre 0,28 et 0,74 % pour le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq Composite. Les intervenants se contenteront de surveiller à 20h les Minutes de la Fed. Le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire sera particulièrement surveillé car c'est au cours de cette dernière qu'une baisse des taux, la première de l'année, a été décidée.

En ce qui concerne les matières premières, à Londres, l'once d'or a dépassé pour la première fois de son histoire le seuil des 4 000 dollars l'once. Depuis le début de l'année, sa progression s'élève à près de 53 %.

Du côté des valeurs, les constructeurs automobiles (Renault, Stellantis) se sont retrouvés dans le bas du palmarès, pénalisés par l'avertissement sur résultats lancé par BMW. À l'inverse, les sidérurgistes (ArcelorMittal, Aperam) se sont distingués, soutenus par la présentation d'un plan de la Commission européenne visant à lutter contre les effets négatifs des surcapacités mondiales sur le secteur en Europe.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

