L'Europe risque de se laisser distancer par les États-Unis et la Chine dans la construction de centres de données d'IA, selon le directeur général de Nokia

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Gianluca Lo Nostro et Agnieszka Olenska

L'Europe ne dispose pas de l'infrastructure nécessaire pour construire des centres de données d'intelligence artificielle et n'investit pas suffisamment pour empêcher les entreprises de se déplacer vers la Chine et les États-Unis, a déclaré jeudi le dirigeant de Nokia NOKIA.HE .

Alors que les grandes entreprises technologiques devraient verser des centaines de milliards de dollars pour développer les infrastructures liées à l'IA cette année, l'Europe est à la traîne en raison de contraintes réglementaires et énergétiques. "Le problème aujourd'hui est que l'Europe n'a pas l'infrastructure", a déclaré Justin Hotard, directeur général de Nokia, à Reuters, tout en louant certaines des initiatives de l'Union européenne, telles que l'établissement de gigafactories pour l'IA.

"Mais je pense que lorsque vous regardez le rythme relatif des investissements, je ne suis pas sûr que ce soit suffisant. Et il ne s'agit pas seulement d'installer ces usines. Il faut de la connectivité. Il faut de la capacité dans les centres de données."

Les centres de données représentent 3 % de la demande d'électricité de l'UE, mais leur consommation devrait augmenter rapidement en raison de l'IA. En février, Amazon a déclaré que les longs délais d'obtention des connexions au réseau électrique entravaient l'expansion de ses centres de données en Europe. Nokia, entreprise finlandaise autrefois connue pour être le plus grand fabricant de téléphones au monde, récolte les fruits de ses efforts dans le domaine de l'IA. Ses activités liées à l'IA et au cloud représentent aujourd'hui 8 % des ventes du groupe, et l'entreprise s'attend à ce que ce marché adressable augmente de 27 % par an jusqu'en 2028. "Nous avons déjà vu le film, n'est-ce pas? Si vous ne construisez pas cette infrastructure, les entreprises et les développeurs finiront par se déplacer là où elle se trouve", a déclaré M. Hotard, qui a quitté Intel pour rejoindre Nokia l'année dernière.

"La réalité, c'est qu'à l'heure actuelle, c'est en Chine et aux États-Unis que cela se passe pour l'essentiel."