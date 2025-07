L'Europe résiste avant la Fed

(AOF) - Les marchés européens ont terminé dans le vert, à l'exception du footsie britannique. Avant la verdict ce soir de la Fed, les investisseurs ont pris connaissance de plusieurs statistiques américaines. Le secteur privé a créé plus d'emplois que prévu en juillet, d'après le rapport ADP. L'économie américaine a renoué avec la croissance au deuxième trimestre, après un début d'année marqué par une contraction de l'activité. Côté valeurs, L'Oréal et Kering ont brillé à l'inverse de Imerys. Le CAC 40 a glané 0,06% à 7861 points et l'EuroStoxx 50 a pris 0,31% à 5395 points.

En Europe, HSBC a dévoilé une performance trimestrielle plus faible qu’attendu et figure parmi les principales baisses de l’indice FTSE 100 : -4,20%, à 929,30 pence. Les comptes du groupe bancaire britannique, fortement présent en Asie, ont été pénalisés par la dépréciation à hauteur de 2,1 milliards de dollars de sa participation dans la banque chinoise, China Bank of Communication (BoCom). HSBC avait déjà enregistré une dépréciation de 3 milliards de dollars liée à BoCom au quatrième trimestre 2023.

A Paris, le compartiment du luxe connaît des fortunes divergentes depuis l'ouverture du marché parisien. Les investisseurs ont réagi à la publication des résultats au premier semestre des géants du secteur : Kering et Hermès. L'action du groupe présidé par François-Henri Pinault (+1,62% à 215,90 euros) a affiché une des plus fortes hausses de l'indice CAC 40 après des résultats moins mauvais que prévu. En revanche, son concurrent Hermès (-4,54% à 2270 euros) a signé la plus forte baisse de ce même indice parisien, bien que la société a enregistré une robuste performance. Certains gestionnaires d'actifs anticipaient cependant une croissance légèrement plus dynamique au deuxième trimestre.

Casino (+33,10% à 0,55 euro) a grimpé en tête du marché SRD après avoir fait état ce mercredi d'une hausse de 2,4% de ses ventes en données comparables au deuxième trimestre. Elles s'élèvent à 2,08 milliards d'euros, soutenues par les marques de proximité (Monoprix, Franprix, Casino et Naturalia) dont les ventes ont augmenté de 2,7% en comparable. Le plan Renouveau 2028, qui prévoit des fermetures de magasins et des économies de coûts, a donc déjà porté ses effets avec un Ebitda ajusté en croissance de 12,2%, à 286 millions d'euros.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En France, le produit intérieur brut (PIB) en volume a accéléré modérément au deuxième trimestre 2025 : il a augmenté de 0,3%, après une progression de 0,1% au premier trimestre, a indiqué l'Insee. Il est supérieur au consensus d'une hausse de 0,1%. Dans le détail, la contribution à la croissance de la demande intérieure finale est nulle après avoir eu un impact négatif de 0,1 point au premier trimestre. La consommation des ménages a rebondi légèrement (+0,1% après -0,3%) tandis que l'investissement continue de reculer (-0,3% après -0,1%).

L'Allemagne a enregistré une hausse de 0,4% de son PIB au deuxième trimestre en rythme annuel contre un consensus de +0,2% après un PIB stable au premier trimestre.

Au cours du deuxième trimestre 2025, le PIB corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,1% dans la zone euro et de 0,2% dans l'UE, par rapport au trimestre précédent, selon l'estimation rapide préliminaire publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Au cours du premier trimestre 2025, le PIB avait augmenté de 0,6% dans la zone euro et de 0,5% dans l'UE.

L'indice de confiance économique en zone euro est ressorti à 95,8 en juillet contre 94,5 attendu après 94,2 (révisé de 94) en juin.

Selon des données préliminaires du deuxième trimestre, la croissance de l'indice des prix à la consommation des ménages (PCE) core a ralenti avec une progression de 2,50 %, contre une hausse de 3,50 % sur les trois premiers mois de l'année. Les investisseurs tablaient sur un ralentissement plus important à +2,40 %.

Au mois de juin, les promesses de ventes de logements américains ont reculé de 0,8 %, alors que les analystes espéraient une progression de 0,2 %. Au mois de mai, elles avaient bondi de 1,8 %.

Selon des données préliminaires, le produit intérieur brut des États-Unis a progressé de 3 % au deuxième trimestre, loin de la hausse de 2,5 % qui était espérée. Sur les trois premiers mois de l'année, le PIB américain a reculé de 0,5 %.

La décision de politique monétaire de la Fed sera connue à 20h.

A la clôture, l' euro cède 0,64% à 1,1474 dollar.