L'Europe recule dans un climat de forte incertitude géopolitique

Les Bourses européennes s'inscrivent dans le rouge mercredi, alors que l'enlisement des discussions entre Washington et Téhéran alimente les inquiétudes géopolitiques des investisseurs. Le CAC 40 perd 0,35%, repassant sous la barre des 8 200 points : 8 180,27. L'Eurostoxx 50 cède 0,40% à 6 083,51 points. Le Dax se replie de 0,99%.

Questionné par téléphone par la chaîne américaine ABC News, sur la date à laquelle Washington et Téhéran pourraient conclure un accord de coopération, Donald Trump pense que "cela pourrait se produire la semaine prochaine". Or, le président américain a précisé qu'un point de friction venait du mécontentement des Iraniens face aux frappes israéliennes visant le Liban.

L'Iran a reproché hier aux les États-Unis d'avoir violé le cessez-le-feu après des frappes américaines dans le sud du pays.

L'armée américaine a abattu quatre drones iraniens et mené des frappes sur une base au sol dans le sud du pays, a fait savoir un responsable américain. Elle a assuré cette nuit avoir repoussé plusieurs attaques iraniennes dans la région du Golfe, en ayant intercepté des missiles visant Bahreïn, abattu des drones visant des navires civils et attaqué des cibles au sol sur l'île iranienne de Qeshm, dans le détroit d'Ormuz.

Les Gardiens de la Révolution iraniens ont annoncé avoir visé une base américaine en représailles aux frappes des États-Unis, selon la télévision d'État Irib.

D'ailleurs, le conseiller du guide suprême iranien Mohsen Rezaï promet "un déluge de missiles et drones" en cas de nouvelle agression américaine.

Par ailleurs, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a "maintenu l'appel de Pékin au respect du cessez-le-feu au Moyen-Orient". Il a aussi formulé l'espoir que les États-Unis et l'Iran recherchent un compromis, a rapporté ce mercredi l'agence d'État Chine Nouvelle.

De son côté, le Trésor américain a annoncé mercredi des sanctions à l'encontre de l'Autorité iranienne du détroit du golfe Persique, la nouvelle agence de Téhéran chargée de percevoir les droits de navigation dans le détroit stratégique d'Ormuz. Dans un communiqué, le Trésor estime désormais que toute personne payant ces droits s'expose à des sanctions. Il considère que ces règlements "pourraient apporter un soutien aux Gardiens de la révolution iraniens et bénéficier de leurs services".

L'OCDE prévoit un recul de la croissance mondiale en 2026

Suite aux attaques américaines en Iran et aux menaces de Téhéran, les cours du pétrole continuent de progresser. Le baril de Brent avance de 2,72%, flirtant avec les 100 dollars : 98,55 USD. Le WTI avance de 3,51% à 96,72 USD.

Dans ce contexte géopolitique, l'OCDE explique ce matin que dans l'hypothèse d'un règlement durable du conflit - correspondant au scénario de "perturbations limitées dans le temps" - l'OCDE prévoit que la croissance mondiale reculerait de 3,4% en 2025 à 2,8% en 2026, avant de se redresser pour s'établir à 3,1% en 2027. Dans le scénario de "perturbations prolongées", elle ralentirait pour s'établir à 2,1% en 2026 puis à 1,8% en 2027.

Dans l'actualité des sociétés cotées, Maison Pommery ( 14,54%) affiche la plus forte hausse du marché SRD. Le numéro 2 mondial de la production et de la commercialisation de champagnes négocie avec Henkell International en vue d'un partenariat stratégique. Dans le détail, le projet prévoit l'entrée de ce groupe allemand de vins mousseux, au capital de Maison Pommery & Associés en qualité d'actionnaire majoritaire. Si la transaction aboutit, elle donnerait naissance à un acteur mondial des vins effervescents, bénéficiant d'un portefeuille de marques fortes et complémentaires, ainsi que d'une présence commerciale internationale.

En outre, selon Alphavalue, l'Inde serait sur le point de conclure un contrat avec Dassault Aviation (-0,41%) pour l'achat de 114 Rafale pour environ 33 milliards d'euros. Une information également rapportée par les Echos qui cite des médias locaux. En février 2026, le Conseil d'acquisition de la défense indien avait approuvé une enveloppe de 3 600 milliards de roupies pour les forces armées. Elle incluait l'achat de ces Rafales.

En Europe, Inditex grimpe de près de 4% à Madrid et figure ainsi de loin en tête de l'Euro Stoxx 50. Le titre du distributeur de vêtements et d'accessoires a publié de solides résultats au premier trimestre 2026 (clos fin avril), marqués notamment par des ventes meilleures que prévu. Sur les trois premiers mois de son exercice, il a vu son bénéfice net augmenter de 5,4% pour atteindre 1,4 millard d'euros et son résultat opérationnel croître de 7% à 1,8 MdEUR, soit une marge améliorée de 24 points de base à 20,1%, conformément au consensus de marché. En croissance de 5,8% à 8,75 MdsEUR, son chiffre d'affaires s'est révélé quant à lui légèrement supérieur aux 8,72 MdsEUR anticipés en moyenne par les analystes.

Zone euro : PMI composite à un plus bas depuis un an et demi

Au chapitre des statistiques, les investisseurs ont pris connaissances des PMI Composite du mois de mai. En zone euro, il ressort à 48,5 contre 48,8 en avril, signalant une baisse modérée de l'activité globale. Le rythme de la contraction de l'activité a même été le plus marqué depuis un an et demi. Le recul de l'activité globale a résulté des mauvaises performances du secteur des services le mois dernier, la production manufacturière ayant en effet continué d'augmenter (à un rythme toutefois moins soutenu qu'en avril).

En Allemagne, il est ressorti à 48,1 contre un consensus de 47,8 après 46,9 en mai. Le PMI Composite s'établit à 48,8 contre 48,6 attendu après 48,4 le mois précédent.

En France, l'indice PMI des services de S&P Global s'est moins dégradé que prévu. Au mois de mai, il est passé de 46,5 à 44,3 points, là où les analystes tablaient sur 42,9 points. Il s'agit toutefois de la plus forte contraction de l'activité depuis cinq ans et demi. Pour John Hayes, Principal Economist à S&P Global Market Intelligence, "le secteur des services français, déjà fragilisé avant le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient, a enregistré une forte dégradation de ses performances en mai. Les indices PMI de l'activité et des nouvelles affaires se sont de nouveau repliés au cours du mois et ont affiché des niveaux conformes à une récession du secteur dans les mois à venir".