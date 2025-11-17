L'Europe recule avant Nvidia et des indicateurs américains

(AOF) - Les grandes places européennes ont débuté la semaine en repli. Les investisseurs attendent la publication de nombreux indicateurs macro-économiques d’importance retardés par le « shutdown » aux Etats-Unis. Mercredi, ils surveilleront également d’un œil attentif les trimestriels de Nvidia, avec les interrogations qui entourent une survalorisation du secteur de l’IA. Dans ces conditions, le CAC 40 a cédé 0,63%, à 8 119,02 points, l’EuroStoxx 50 a reculé de 0,89%, à 5 642,93 points, à Francfort, le DAX 40 a perdu 1,24%, à 23 579,35 points.

Aux Etats-Unis, les indices sont autour de leur point d'équilibre. A 17h45, le Dow Jones cède seulement 0,10%, à 47 100 points, le S&P 500 grappille 0,01%, à 6 734 points. De son côté, le Nasdaq Composite cède 0,12%, à 22 873 points, malgré la hausse du titre Alphabet (Google), qui profite de l'entrée à son capital de la société Berkshire Hathaway. La société d'investissement de Warren Buffet a procédé à l'acquisition d'environ 17,85 millions d'actions de la maison-mère de Google.

Un peu partout dans le monde, les investisseurs sont sur la défensive, en attendant d'en savoir un petit peu plus sur la santé de l'économie américaine. Ils ont été sevrés d'importantes statistiques pendant 43 jours, durée du plus long " shutdown " de l'histoire, et leur publication va reprendre au compte-goutte.

La défiance des intervenants est également due au renforcement de la probabilité de voir la Réserve fédérale des Etats-Unis décider d'un statu quo sur ses taux directeurs en décembre. Auparavant, une baisse des taux était espérée.

Enfin, les résultats trimestriels de la société Nvidia, la plus importante capitalisation boursière mondiale, sont programmés mercredi et seront particulièrement scrutés, dans un contexte de craintes de l'éclatement d'une bulle dans le secteur de l'IA.

Au niveau des valeurs, en France, le secteur de la défense a été particulièrement recherché (Dassault Aviation, Exail Technologies, Thales…) avec la visite du président de l'Ukraine, qui a notamment conclu un accord pour l'achat de 100 avions de chasse Rafale. La hausse du secteur de la défense a toutefois été compensée par le repli des valeurs du luxe (LVMH, Kering). Ces dernières ont été délaissées après avoir été particulièrement recherchées la semaine dernière dans le sillage des bonnes publications de Burberry et Richemont.