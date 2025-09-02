 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 700,82
-0,09%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'Europe prudente avant l'inflation en zone euro, Nestlé chute
information fournie par Reuters 02/09/2025 à 10:38

Siège du LSEG (London Stock Exchange Group) à Londres

Siège du LSEG (London Stock Exchange Group) à Londres

PARIS (Reuters) -Les principales Bourses européennes ont ouvert en baisse mardi dans l'attente de la publication de données sur l'inflation en zone euro.

À Paris, le CAC 40 recule de 0,18% à 7.693,42 points vers 07h47 GMT. À Londres, le FTSE 100 recule de 0,36% et à Francfort, le Dax cède 0,77%.

L'indice EuroStoxx 50 abandonne 0,62% et le FTSEurofirst 300 0,42%. Le Stoxx 600 perd 0,72%, plombé principalement par l'immobilier, les "utilities" et le nouvelles technologies.

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent également de faibles variations avec une baisse de 0,07% pour le Dow Jones, de 0,02% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,06% pour le Nasdaq au lendemain d'un week-end prolongé, les marchés américains étant fermés lundi pour le "Labour Day".

L'attentisme devrait également dominer à Wall Street avant la publication vendredi du rapport mensuel officiel sur l'emploi américain.

En zone euro, les données préliminaires sur les prix à la consommation (CPI) pour le mois d'août sont attendus à 9h00 GMT alors que le marché cherche à déterminer si la Banque centrale européenne (BCE) en a fini avec son cycle actuel de baisse des taux ou si une ultime réduction est encore possible d'ici la fin de l'année. Le consensus Reuters table sur une inflation stable à 2,0% en rythme annuel.

Outre l'inflation en zone euro, l'indice ISM de l'activité manufacturière aux Etats-Unis sera surveillé dans l'après-midi, tandis que des statistiques en Europe sur les ventes au détail, le produit intérieur brut (PIB) et les PMI sont attendues cette semaine.

Signe de la prudence des investisseurs, l'or a atteint mardi un niveau record, tandis que l'indice de la volatilité à Wall Street remonte légèrement autour des 17 points.

Aux valeurs, Nestlé recule de 3,48%. Le groupe a annoncé lundi la nomination de Philipp Navratil au poste de directeur général à la suite du départ immédiat de Laurent Freixe, remercié pour avoir enfreint un code de conduite professionnelle.

Kering avance de 4,56% et LVMH prend 2,95%, HSBC étant passé de "conserver" à "acheter" sur les deux géants du luxe.

Le groupe suisse d'investissement Partners Group prend 4,79%, porté par ses résultats du premier semestre de l'année, tandis que le géant polonais de logistique Inpost chute de 5,21% après un deuxième trimestre jugé décevant.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

Pétrole Brent
69,21 USD Ice Europ +1,54%
Pétrole WTI
65,75 USD Ice Europ +1,62%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank