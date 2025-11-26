L'Europe prolonge sa hausse, bénéficiant toujours des espoirs de paix en Ukraine

 Aller au contenu principal
information fournie par AOF 26/11/2025 à 09:54

(AOF) - Les marchés actions européens continuent de progresser, portés par les espoirs d'un retour de la paix en Ukraine. La perspective de plus en plus nette d'une baisse des taux de la Fed lors de sa prochaine réunion au mois de décembre (9 et 10) soutient également les Bourses mondiales. Après moins d'une heure de cotation, l'indice CAC 40 gagne 0,21% à 8042,73 points. Au sein de l'indice SBF120, Valneva bondit après des essais positifs de son vaccin contre la maladie de Lyme. Wall Street sera fermé demain pour Thanksgiving et la séance de vendredi sera écourtée.

Guerre en Ukraine
    Espoir de paix mais l'UE la veut elle vraiment ?

