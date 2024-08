L'Europe positive avant les chiffres de l'inflation

(AOF) - Les marchés européens ont clôturé cette séance de jeudi dans le vert sur fond de nombreux résultats d'entreprises : de Nvidia à Pernod Ricard en passant par Eiffage. Le CAC 40 a avancé de 0,84% à 7640,95 points et l'EuroStoxx 50 a gagné 1% à 4962,16 points. Aux Etats-Unis, les indices à Wall Street suivent la même tendance avec un Dow Jones progressant de 0,76%, vers 17h45.

Cette avant dernière séance de la semaine a été marquée par la publication de plusieurs statistiques. En zone euro, la confiance des consommateurs est ressortie légèrement supérieure aux attentes en août.

L'inflation en Allemagne s'est affichée à 2% en août en rythme annuel en données harmonisées, en légère baisse après 2,6% en juillet.

Aux Etats-Unis, le PIB au deuxième trimestre a été plus élevé que prévu.

Au rayon des données macroéconomiques demain, les investisseurs prendront connaissance des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis et en zone euro. Cet indicateur très suivi par la Fed déterminera la trajectoire de la politique monétaire.

Côté valeurs, Pernod Ricard a enregistré une des plus fortes hausses du CAC 40 après sa publication annuelle et une décision favorable de la Chine. Pékin a indiqué qu'elle n'imposerait pas de mesures anti-dumping temporaires sur les importations de cognac en provenance de l'Union européenne.

Ce matin, le groupe de vins et de spiritueux a confirmé ses objectifs à moyen terme et vise une croissance organique de son chiffre d'affaires entre 4 et 7%.

En outre, les valeurs de la tech ont été bien orientées au cours de cette séance à l'image de STMicroelectronics, Soitec, ASML, au lendemain de la publication des comptes de Nvidia.

En revanche, Eiffage a reculé après une performance mitigée au premier semestre.