L’Europe positive avant le retour au pouvoir de Trump

(AOF) - Les marchés européens ont clôturé en territoire positif. Ce lundi, tous les regards étaient tournés vers les Etats-Unis avec l'investiture de Donald Trump pour son retour à la Maison Blanche. Le CAC 40 a gagné 0,31% à 7733 points et l’Eurostoxx 50 a progressé de 0,36% à 5166 points. Wall Street était fermé ce jour en raison de la journée Martin Luther King. Par ailleurs, l'euro progresse face au dollar (+1,26% à 1,0403 dollar) après une information du Wall Street Journal selon laquelle le président américain n'imposerait pas de nouveaux droits de douane immédiatement après son investiture.

"Les marchés financiers surveillent de près la mise en œuvre de l'agenda économique de Trump, centré sur des mesures fiscales et commerciales visant à créer un environnement pro-business favorable aux entreprises américaines. Son programme priorise des baisses d'impôts, une hausse des droits de douane et une déréglementation. Ces initiatives sont susceptibles de bénéficier à des secteurs comme la finance, l'énergie, la santé et la technologie", soutient Jean-Patrice Prudhomme, directeur de la gestion pour Milleis Banque Privée.

En cette journée d'investiture de Trump, le bitcoin a battu lundi son record, dépassant la barre des 109 000 dollars alors que le nouveau président américain qui a lancé ce week-end sa propre monnaie numérique. Le 5 novembre dernier, jour de l'élection présidentielle remportée par le candidat républicain, le bitcoin oscillait autour de 69 000 dollars...

Côté valeurs, ADP a fini en hausse après que l'Elysée a annoncé "envisager" de nommer le directeur général adjoint chargé des finances, Philippe Pascal, au poste de PDG en remplacement d'Augustin de Romanet, qui dirige le groupe depuis 2012.

Mardi, Alstom dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre. Plusieurs sociétés vont également publier leur résultats au cours de cette semaine : Alstom, Interparfums, Pierre et Vacances ou encore Seb.