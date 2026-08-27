L'Europe partagée entre les taux, le pétrole et Nvidia

Les Bourses européennes se montrent hésitantes ce jeudi, partagées entre des préoccupations liées aux tensions sur les rendements obligataires américains et sur les cours du pétrole, d'une part, et une publication de Nvidia rassurante sur le dynamisme de l'IA, d'autre part.

A près d'une heure et demie des premiers échanges, l'indice paneuropéen Euro Stoxx 50 grappille 0,1% et le DAX de Francfort avance de 0,2%, mais le CAC 40 parisien cède près de 0,4%, vers 8 430 points, de même que le FTSE de Londres, tandis que l'Ibex de Madrid cède 0,1%.

Les taux américains et le pétrole préoccupent...

Alors que le symposium de Jackson Hole doit s'ouvrir ce jeudi dans le Wyoming et que le président de la Fed, Kevin Warsh, doit y tenir un discours demain, la question de la politique monétaire hante les esprits, surtout au vu des niveaux préoccupants atteints par les rendements obligataires américains (4,65% pour le taux à 10 ans).

Autre facteur d'inquiétude pour les marchés, les cours du pétrole demeurent orientés à la hausse, avec un cours du Brent à plus de 87 USD le baril, alors que la situation géopolitique au Moyen-Orient ne donne plus guère de signes d'amélioration.

"Une partie de l'optimisme qui avait émergé la veille s'est estompée alors que Reuters rapportait, citant des sources iraniennes, qu'un accord avec Oman concernant le détroit d'Ormuz n'a pas encore été finalisé", souligne-t-on à ce sujet chez Deutsche Bank.

...mais les trimestriels de Nvidia rassurent

Le fabricant de processeurs Nvidia a dévoilé hier soir des comptes trimestriels meilleurs que prévu, confirmant la vigueur persistante des investissements dans les infrastructures pour l'IA, ainsi que des perspectives solides, avec une prévision de croissance de ses ventes bien supérieure au consensus pour son prochain exercice.

"Les résultats de Nvidia rassurent à court terme sur la solidité de la demande", réagit Charu Chanana, responsable de la stratégie d'investissement chez Saxo Banque. "Le cycle des infrastructures IA conserve son dynamisme, la production de l'architecture Rubin démarre et la contrainte majeure demeure l'approvisionnement en composants."

A noter que la bonne publication de Nvidia profite à l'ensemble du secteur des semi-conducteurs en Europe, permettant à des titres comme STMicroelectronics ( 4,6% à Paris), ASM International ( 3,4% à Amsterdam) ou Infineon ( 3,2% à Francfort) de se distinguer sur leurs places respectives.

Eiffage et Pernod Ricard sanctionnés pour leurs publications

Dans l'actualité des valeurs, Eiffage (-3,9%) figure en queue de peloton sur le CAC 40, au lendemain de la publication des résultats du groupe de BTP et de concessions au titre du 1er semestre, une publication légèrement inférieure aux attentes selon Oddo BHF.

Toujours à Paris, les investisseurs accueillent aussi fraîchement les résultats annuels de Pernod Ricard (-4,5%), marqués par la faiblesse des marchés américain et chinois, qui a pesé sur les ventes du groupe de spiritueux, et accompagnés de perspectives plutôt ternes.

Ageas reste stable à Bruxelles, après la publication de résultats semestriels de la compagnie d'assurance "reflétant la solide performance de la vie dans tous les segments et la résilience des résultats non-vie malgré des sinistres météorologiques plus élevés, alors que l'an dernier avait bénéficié d'une météo clémente".