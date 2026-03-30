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L'Europe ouvre sans direction, l'attention sur la guerre au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 30/03/2026 à 09:29

Le cours de l'indice boursier français CAC 40 dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

Le cours de l'indice boursier français CAC 40 dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

Les principales Bourses européennes sont ‌sans direction en début de séance lundi, les investisseurs digérant les dernières nouvelles ​du front géopolitique au Moyen-Orient, entre espoirs de négociations entre les parties prenantes au conflit et craintes d'un enlisement à la suite des tirs de ​missiles Houthis sur Israël samedi.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,02% à 7.703,21 points vers 07h16 ​GMT. A Francfort, le Dax recule de ⁠0,11% et à Londres, le FTSE 100 monte de 0,13%.

L'indice EuroStoxx ‌50 est en baisse de 0,09%, le FTSEurofirst 300 de 0,01% et le Stoxx 600 de 0,03%

Donald Trump a réitéré dans ​une interview au Financial ‌Times publiée dimanche soir que les Etats-Unis pourraient "prendre le ⁠pétrole iranien", menaçant de saisir l'île de Kharg, cruciale pour les exportations de brut iranien, tout en affirmant que les négociations avec l'Iran se passaient "très bien".

Islamabad ⁠a déclaré se ‌préparer à accueillir dans les prochains jours des "discussions significatives" entre ⁠les parties prenantes au conflit, sans que l'on sache si les États-Unis ‌et l'Iran ont accepté d'y participer.

Cependant, pour la première fois ⁠depuis le début du conflit, les Houthis du Yémen, alliés ⁠de Téhéran, ont ‌lancé samedi des missiles sur Israël, faisant craindre une escalade supplémentaire.

"Le contrôle par ​l'Iran du détroit d'Ormuz, sa capacité ‌à perturber les marchés mondiaux de l'énergie et de l'alimentation, ainsi que ses capacités durables en ​matière de missiles et de drones ne l'incitent guère à faire des concessions, ce qui pousse les États-Unis à durcir le ton", a ⁠déclaré Madison Cartwright, analyste en géoéconomie à la Commonwealth Bank of Australia.

"Nous prévoyons que la guerre se poursuivra au moins jusqu'en juin, avec un risque accru de voir le conflit s'éterniser", a-t-il ajouté.

Aux valeurs, Sodexo avance de 3,9% à la faveur d'un relèvement de recommandation de Jefferies à "acheter".

(Rédigé par Mara Vîlcu, ​édité par Augustin Turpin)

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