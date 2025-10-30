L'Europe ouvre sans direction après une salve de résultats financiers

La bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

(Corrige Puma §13 : bien lire jeudi, retire la référence au pourcentage de l'effectif concerné)

Les principales Bourses européennes sont en ordre dispersé en début de séance jeudi, alors que les marchés analysent une série de résultats financiers et que les investisseurs digèrent aussi les dernières nouvelles du front commercial et en matière de politique monétaire.

À Paris, le CAC 40 perd 0,40% à 8.167,75 points vers 08h12 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,16% et à Londres, le FTSE 100 cède 0,34%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,08%, le FTSEurofirst 300 perd 0,20% et le Stoxx 600 de abandonne 0,22%.

Sur le front commercial, après une réunion de près de deux heures avec Xi Jinping, le président américain Donald Trump a déclaré avoir accepté de réduire les droits de douane sur les importations en provenance de Chine en échange de la reprise par Pékin des achats de soja américain, du maintien des exportations de terres rares et de la lutte contre le commerce illicite du fentanyl.

Le président chinois a plaidé pour une coopération renforcée entre les deux pays dans les secteurs de l'énergie, du commerce et de l'intelligence artificielle, ont rapporté les médias étatiques chinois, indiquant également que les deux pays ont trouvé des solutions à des problèmes, sans donner plus de précisions.

En ce qui concerne la politique monétaire, la Réserve fédérale américaine (Fed) a, comme prévu, réduit de 25 points de base l'objectif de taux des "fed funds" mais laissé entendre qu'une nouvelle baisse en décembre était loin d'être acquise.

Les investisseurs analysent par ailleurs une salve de résultats d'entreprises.

Aux valeurs, à Paris, Société Générale avance de 0,9% après ses résultats, tandis que Crédit Agricole abandonne 2,5%.

TotalEnergies abandonne 2,3% après ses résultats. Rémy Cointreau, dans le rouge aussi, perd 9,1% après avoir abaissé ses objectifs annuels.

Airbus progresse de 2,11% après avoir fait état mercredi d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit) ajusté supérieurs aux prévisions au troisième trimestre.

Ailleurs en Europe, Lufthansa avance de 4,64% après ses résultats, tandis que WPP recule de 6,60%.

Electrolux, dans le vert, avance de 6%.

Puma recule de 1,99% après avoir annoncé jeudi qu'il allait supprimer 900 postes au niveau mondial d'ici à la fin de 2026, en raison de la baisse continue de ses ventes.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Kate Entringer)