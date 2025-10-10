L'Europe ouvre en ordre dispersé, les yeux rivés sur la politique française

Le logo d'Euronext

Les principales Bourses européennes sont en ordre dispersé en début de séance vendredi, alors que les investisseurs attendent de savoir qui sera le prochain Premier ministre français, qui doit être nommé avant la fin de la journée.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,24% à 8.060,55 points vers 07h06 GMT. A Francfort, le Dax avance de 0,22% et à Londres, le FTSE 100 cède 0,09%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,21%, le FTSEurofirst 300 gagne 0,03% et le Stoxx 600 progresse de 0,01%.

Ce vendredi, les regards se tournent vers la situation politique en France, où le président Emmanuel Macron a promis de nommer un nouveau Premier ministre d'ici vendredi soir.

Selon plusieurs partis politiques, les chefs de partis et présidents de groupes à l'Assemblée nationale, hors Rassemblement national (RN) et France insoumise (LFI), ont été conviés vendredi à 14h30 (12h30 GMT) à l'Elysée.

Les investisseurs surveillent aussi la situation au Proche-Orient, alors que le gouvernement israélien a ratifié vendredi l'accord de cessez-avec le Hamas, ouvrant la voie à la cessation des combats à Gaza dans les prochaines 24 heures.

Aux valeurs, Stellantis progresse de 2,05% après avoir annoncé vendredi une hausse de 13% de ses facturations consolidées au troisième trimestre, par rapport à la période identique de 2024, à 1,3 million de véhicules selon des chiffres préliminaires.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Blandine Hénault)