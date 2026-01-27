 Aller au contenu principal
L'Europe ouvre en légère hausse, semaine chargée avec les résultats
information fournie par Reuters 27/01/2026 à 09:45

Les principales Bourses européennes évoluent en légère hausse mardi en début de séance, les investisseurs se préparant à une avalanche de résultats financiers et à la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed) dans les jours à venir.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,06% à 8.136,08 points vers 08h22 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,15% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE prend 0,27%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en hausse de 0,20%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,26% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,23%.

Plusieurs grandes entreprises publieront leurs résultats annuels cette semaine, à commencer par le géant français du luxe LVMH LVMH.PA ce mardi après la clôture de la Bourse.

Les investisseurs attendent également la première réunion de l'année de la Fed, qui débute mardi dans un contexte d'inquiétudes quant à l'indépendance de l'institution sous le mandat du président américain Donald Trump. La décision sur les taux d'intérêt ne suscite guère de doutes, la banque centrale devant maintenir le statu quo, compte tenu de l'inflation toujours élevée et de la résistance de l'économie.

Les inquiétudes commerciales sont en outre à surveiller, le locataire de la Maison blanche ayant dit lundi vouloir relever à 25% les droits de douane imposés sur les importations en provenance de Corée du Sud, dont les secteurs automobile et pharmaceutique, reprochant à Séoul sa lenteur dans la mise en oeuvre de l'accord commercial bilatéral scellé l'an dernier.

L'Inde et l'Union européenne (UE) ont par ailleurs finalisé un accord commercial historique, a annoncé mardi le Premier ministre indien Narendra Modi, alors que les deux camps cherchent à se prémunir de relations plus délicates avec les Etats-Unis.

Aux valeurs, à Paris, Kering PRTP.PA prend 1,2% alors que la holding familiale Artemis, dirigé par François-Henri Pinault, président du groupe de luxe, a annoncé un accord de cession avec Anta Sports de sa participation dans Puma PUMG.DE .

Le titre de l'équipementier sportif s'envole de 9%, après s'être envolé de plus de 20% lors des premiers échanges.

ID Logistics IDLA.PA gagne 2,49% après la publication de ses résultats annuels lundi soir.

Ailleurs en Europe, Dr Martens DOCS.L abandonne 6,15% après que le fabricant britannique de bottes a annoncé ses perspectives pour l'exercice 2026.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

CAC 40
8 127,22 Pts Euronext Paris -0,05%
DAX
24 882,12 Pts XETRA -0,20%
DR. MARTENS
67,725 GBX LSE -10,48%
EURO STOXX 50
5 964,18 Pts DJ STOXX +0,11%
FTSE 100
10 175,29 Pts FTSE Indices +0,26%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
7 435,55 Pts FTSE Indices 0,00%
ID LOGISTICS
423,0000 EUR Euronext Paris +0,48%
KERING
273,5500 EUR Euronext Paris +0,39%
LVMH
588,3000 EUR Euronext Paris +0,05%
PUMA
22,830 EUR XETRA +5,55%
Pétrole Brent
65,35 USD Ice Europ -0,52%
Pétrole WTI
60,48 USD Ice Europ -0,53%
STOXX Europe 600
610,50 Pts DJ STOXX +0,15%
