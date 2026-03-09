L'Europe ouvre en forte baisse avec la flambée du pétrole

Ancien bâtiment de la Bourse de Paris

Les principales Bourses européennes sont en ‌forte baisse lundi en début de séance, la flambée des cours du pétrole faisant craindre ​aux investisseurs une résurgence de l'inflation et des répercussions sur l'activité économique.

À Paris, le CAC 40 perd 2,49% à 7.794,29 points vers 08h17 GMT. À Francfort, le Dax recule de ​2,61% et à Londres, le FTSE 100 cède 1,77%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 2,83%, le FTSEurofirst 300 ​perd 2,30% et le Stoxx 600 abandonne ⁠2,26%.

Les prix du pétrole dépassent les 100 dollars lundi matin après s'être envolés de ‌plus de 25% sur les marchés asiatiques, portés par les graves perturbations de l'approvisionnement dans le détroit d'Ormuz en raison du conflit en Iran ​et du fait que plusieurs ‌pays producteurs ont dû réduire leur production, la guerre s'étant ⁠étendue aux pays du Golfe.

La nomination de Mojtaba Khamenei pour succéder à son père l'ayatollah Ali Khamenei à la tête de l'Iran a également contribué à la hausse des cours, ⁠la décision de ‌Téhéran risquant de provoquer la colère du président américain Donald Trump, qui ⁠avait précédemment réitéré son souhait de participer au processus de sélection du nouveau dirigeant ‌iranien.

"L'Iran devrait poursuivre la fermeture du détroit d'Ormuz et les attaques contre les ⁠installations d'autres pays producteurs de pétrole, comme on l'a vu ⁠la semaine dernière", a ‌déclaré Satoru Yoshida, analyste en matières premières chez Rakuten Securities, prédisant que le brut léger ​américain pourrait atteindre 120 dollars ou même 130 ‌dollars le baril dans un délai relativement court.

L'envolée des cours s'est toutefois quelque peu calmée après que le ​Financial Times a rapporté plus tôt dans la journée que les ministres des Finances du G7 discuteraient lundi d'une libération conjointe des réserves stratégiques de pétrole, une ⁠information confirmée à Reuters par une source du gouvernement français.

Les compagnie aériennes sont en forte baisse à l'ouverture, Air-France KLM reculant de plus de 5% et Lufthansa de plus de 4%.

Tous les secteurs du Stoxx sont lundi dans le rouge, le compartiment des voyages perdant 2,58%, les banques 2,93%, les matières premières 3,96% et la défense 3,65%.

(Rédigé par Diana ​Mandiá, édité par Blandine Hénault)