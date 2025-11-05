L'Europe ouvre en baisse, le moral reste plombé par les craintes d'une bulle IA

La bourse Euronext est photographiée dans le quartier d'affaires de La Défense

Les principales Bourses européennes sont dans le rouge en début de séance mercredi, le climat restant plombé par les inquiétudes concernant les valorisations élevées des actions technologiques après un rallye récent.

À Paris, le CAC 40 perd 0,33% à 8.040,57 points vers 08h25 GMT. À Francfort, le Dax recule de 0,67% et à Londres, le FTSE 100 cède 0,07%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,70%, le FTSEurofirst 300 perd 0,35% et le Stoxx 600 de abandonne 0,37%.

Si l'intensité des ventes semble s'atténuer par rapport à la veille, les contrats à terme sur les indices américains étant plus calmes mercredi, le moral reste morose et, pour l'instant, les investisseurs préfèrent adopter une approche prudente en matière de risque.

"Les investisseurs enregistrent d'énormes gains boursiers, et certains pourraient avoir pris leurs bénéfices aujourd'hui, en particulier sur les actions liées à l'IA", a écrit dans une note Ed Yardeni, analyste chez Yardeni Research.

Le compartiment technologique du Stoxx 600 cède plus de 1% dans les premiers échanges.

Les craintes d'une bulle financière se sont intensifiées alors que les indices ont récemment connu une ascension vertigineuse, atteignant à plusieurs reprises des niveaux records, sous l'effet de l'engouement pour l'intelligence artificielle (IA).

Les directeurs généraux des banques américaines Morgan Stanley et Goldman Sachs ont mis en garde mardi sur une possible correction des marchés d'actions, ce qui témoigne également des inquiétudes des cadres de Wall Street.

"La vague de ventes semble être largement motivée par des considérations de positionnement, les titres qui ont récemment surperformé étant les plus touchés par ce mouvement", note Jon Withaar, gestionnaire de portefeuille chez Pictet Asset Management, sur un repli qui a commencé par une réaction négative inattendue aux solides résultats financiers du groupe d'analyse de données Palantir Technologies.

Outre les craintes financières, les marchés analyseront ce mercredi la publication des indices PMI définitifs du mois d'octobre dans la zone euro et, aux États-Unis, les chiffres de l'emploi du cabinet privée ADP, très suivis en raison du manque de données plus fiables dû au "shutdown" de l'administration fédérale.

Une nouvelle série de résultats anime par ailleurs les échanges.

À Paris, Bouygues prend 1,33% après avoir annoncé mercredi que son chiffre d'affaires pour 2025 devrait être similaire à celui-ci de 2024.

Ailleurs en Europe, Novo Nordisk, qui a abaissé sa prévision de bénéfice pour l'ensemble de l'année, cède 2,3%.

Pandora recule de 3,7%, la marque danoise de bijoux ayant abaissé sa prévision de croissance du chiffre d'affaires comparable pour l'ensemble de l'année.

