L'Europe ouvre dans le vert, les yeux rivés sur la situation politique en France

Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

Les principales Bourses européennes sont dans le vert en début de séance lundi, alors qu'en France, l'Elysée a dévoilé dimanche la composition du nouveau gouvernement du Premier ministre Sébastien Lecornu.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,60% à 7.965,88 points vers 07h06 GMT. A Francfort, le Dax avance de 0,60% et à Londres, le FTSE 100 monte de 0,16%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,71%, le FTSEurofirst 300 avance de 0,38% et le Stoxx 600 progresse de 0,36%.

Ce lundi, les yeux sont rivés sur la situation politique française. Renommé vendredi soir à Matignon par le président Emmanuel Macron, qui lui a laissé "carte blanche", Sébastien Lecornu souhaitait un gouvernement composé de profils sans ambition présidentielle pour 2027.

Défendant un gouvernement "d'équilibre entre personnalités de la société civile et responsables politiques", l'Elysée a présenté une équipe composée de 34 ministres, avec de nouvelles arrivées mais aussi le maintien de plusieurs poids lourds de l'exécutif.

Par ailleurs, Emmanuel Macron doit participer lundi en Egypte au sommet international consacré à la fin du conflit à Gaza.

Aux valeurs, à Paris, Nexans recule de 9,10% après avoir annoncé lundi la nomination de Julien Hueber au poste de directeur général, à effet immédiat, ainsi que sa décision de se séparer de son prédécesseur Christopher Guérin.

En revanche, Legrand avance de 2,21% après un relèvement de recommandation de Jefferies à "acheter".

Exosens est dans le vert aussi, gagne 17% après que Theon a annoncé son intention de prendre une participation de 9,8%.

A Londres, Serica Energy progresse de 3,12% après avoir annoncé lundi qu'elle allait acquérir la participation de BP dans certains actifs de la mer du Nord.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)