L'Europe ouvre dans le vert, la France au centre de l'attention

Siège du LSEG (London Stock Exchange Group) à Londres

(Reuters) -Les principales Bourses européennes avancent en début de séance lundi, alors que le Premier ministre français François Bayrou s'apprête à engager la responsabilité de son gouvernement sur la question de l'endettement lors d'un vote de confiance à l'Assemblée nationale.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,46% à 7.710,46 points vers 07h03 GMT. A Francfort, le Dax avance de 0,71% et à Londres, le FTSE 100 monte de 0,17%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,55%, le FTSEurofirst 300 avance de 0,40% et le Stoxx 600 prend 0,41%.

Ce lundi, les marchés concentrent leur attention sur la situation politique en France, la crise parlementaire qui se joue à Paris n'ayant pas pour autant entamé l'appétit des investisseurs.

Le Premier ministre, François Bayrou, joue son va-tout lors d'un vote à haut risque à l'Assemblée nationale, les forces d'opposition étant en mesure de chasser du pouvoir son gouvernement en place depuis janvier.

L'opposition parlementaire, du Rassemblement national (RN) au Parti socialiste (PS) en passant par La France insoumise (LFI) et les Écologistes, ont déjà annoncé leur intention de ne pas lui accorder leur confiance.

Si François Bayrou n'obtient pas la majorité absolue lors du vote à l'Assemblée, il devra remettre la démission de son gouvernement au président de la République, Emmanuel Macron, qui devra l'accepter ou non et désigner un successeur le cas échéant.

Sur le front des données économiques, les exportations allemandes ont baissé de façon inattendue en juillet par rapport au mois précédent et ont reculé de -0,6%, selon les données de l'Office fédéral de la statistique.

Aux valeurs, à Londres, Phoenix Group abandonne 3,28% après ses résultats.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)