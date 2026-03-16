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L'Europe ouvre dans le vert avant une série de décisions de banques centrales
information fournie par Reuters 16/03/2026 à 09:34

Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

Les principales Bourses européennes avancent ‌en début de séance lundi, tentant un rebond au dix-septième jour de ​la guerre au Moyen-Orient, qui ne montre pas de signe d'apaisement, tandis que les opérateurs se positionnent pour de nombreuses décisions de politique monétaire cette ​semaine.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,07% à 7.917,40 points vers 08h03 GMT. A Francfort, ​le Dax avance de 0,04% et à ⁠Londres, le FTSE 100 monte de 0,38%.

L'indice EuroStoxx 50 est en ‌hausse de 0,04%, le FTSEurofirst 300 avance de 0,11% et le Stoxx 600 progresse de 0,13%.

Washington a cherché au cours ​du week-end à se ‌montrer rassurant sur les conséquences économiques de la guerre ⁠en Iran, avec un baril à plus de 100 dollars, prédisant que l'intervention des États-Unis dans la région ne durerait pas.

Téhéran s'est cependant montré ⁠inflexible dimanche par ‌la voix de son ministre des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, ⁠qui a prévenu sur la chaîne américaine CBS que l'Iran était prêt ‌à se défendre "aussi longtemps qu'il le faudra".

Alors que s'enlise le ⁠conflit, l'attention va se porter cette semaine sur les ⁠réunions de plusieurs ‌banques centrales, dont la Fed mercredi, ainsi que la BoE et la BCE ​jeudi, alors même que la ‌montée des prix de l'énergie remet en question leur politique sur les taux.

"Les prévisions des banques ​centrales vont immédiatement pencher vers une inflation plus élevée et une croissance plus faible", estime Bruce Kasman, économiste en chef chez JPMorgan.

Aux ⁠valeurs, UniCredit abandonne 0,77%. Le groupe bancaire italien a annoncé lundi une offre visant à monter à plus de 30% de son concurrent allemand Commerzbank, ce qui lui ferait franchir le seuil d'obligation de prise de contrôle prévu par la législation allemande. Commerzbank prend environ 4%.

(Rédigé par Mara Vîlcu, ​édité par Augustin Turpin)

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2 commentaires

  • 10:10

    TRUMP appelle au secours les pays qu'il a taxés et étranglés et dénigrés.....Quelle honte!!!

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