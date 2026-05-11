L'Europe ouvre dans le rouge face à la nouvelle impasse géopolitique

Un trader travaille à son bureau chez CMC Markets

Les principales Bourses européennes ont ouvert ‌dans le rouge en début de séance lundi, le rejet par Washington de la ​réponse de Téhéran à la proposition de paix ramenant le conflit au Moyen-Orient dans une impasse géopolitique.

À Paris, le CAC 40 perd 0,64% à 8.060,60 points vers 07h46 GMT. ​À Francfort, le Dax recule de 0,19% et à Londres, le FTSE 100 monte de 0,15%.

L'indice EuroStoxx 50 ​perd 0,19%, le FTSEurofirst 300 0,02% et ⁠le Stoxx 600 0,04%.

Alors que les Bourses ont terminé vendredi dernier en nette ‌baisse et que week-end a été relativement calme au Moyen-Orient, les marchés voient leur tentative de rebond pénalisée par les dernières déclarations concernant ​les négociations de paix pour ‌mettre fin au conflit en Iran, qui ramènent à une ⁠impasse géopolitique.

Le président américain Donald Trump a qualifié dimanche soir de "totalement inacceptable" la réponse iranienne à la proposition des Etats-Unis visant à mettre fin à leur conflit qui dure ⁠depuis fin février.

La ‌presse officielle iranienne a rapporté que la réponse de l'Iran concerne la ⁠sécurité de navigation dans le détroit d'Ormuz et réclame la fin des hostilités ‌sur tous les fronts, en particulier au Liban, où Israël poursuit sa ⁠campagne militaire en dépit d'une trêve.

Téhéran a rejeté la dernière proposition ⁠américaine car accepter ‌celle-ci reviendrait à se "soumettre aux demandes excessives" de Donald Trump, ont rapporté dimanche soir les ​médias officiels iraniens.

L'attention des marchés se concentre ‌désormais pleinement sur la visite du président Donald Trump en Chine cette semaine, selon Tony Sycamore, analyste de ​marché chez IG, les investisseurs espérant, avec l'espoir que Pékin influencera l'Iran en faveur d'une résolution du conflit et d'une réouverture du détroit d'Ormuz.

Aux valeurs, TKMS ⁠perd près de 2% après avoir ouvert sur des gains de 3%, alors que le constructeur allemand de navires a fait état lundi d'un carnet de commandes record.

Compass Group a relevé lundi ses prévisions de bénéfices pour 2026, faisant avancer de 3% le titre du plus grand prestataire mondial de services de restauration d'entreprise.

(Rédigé par Coralie ​Lamarque, édité par Augustin Turpin)