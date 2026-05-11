L'Europe ouvre dans le rouge face à la nouvelle impasse géopolitique

Un trader travaille à son bureau chez CMC Markets
Les principales Bourses européennes ont ouvert dans le rouge en début de séance lundi, le rejet par Washington de la réponse de Téhéran à la proposition de paix ramenant le conflit au Moyen-Orient dans une impasse géopolitique.
À Paris, le CAC 40 perd 0,64% à 8.060,60 points vers 07h46 GMT. À Francfort, le Dax recule de 0,19% et à Londres, le FTSE 100 monte de 0,15%.
L'indice EuroStoxx 50 perd 0,19%, le FTSEurofirst 300 0,02% et le Stoxx 600 0,04%.
Alors que les Bourses ont terminé vendredi dernier en nette baisse et que week-end a été relativement calme au Moyen-Orient, les marchés voient leur tentative de rebond pénalisée par les dernières déclarations concernant les négociations de paix pour mettre fin au conflit en Iran, qui ramènent à une impasse géopolitique.
Le président américain Donald Trump a qualifié dimanche soir de "totalement inacceptable" la réponse iranienne à la proposition des Etats-Unis visant à mettre fin à leur conflit qui dure depuis fin février.
La presse officielle iranienne a rapporté que la réponse de l'Iran concerne la sécurité de navigation dans le détroit d'Ormuz et réclame la fin des hostilités sur tous les fronts, en particulier au Liban, où Israël poursuit sa campagne militaire en dépit d'une trêve.
Téhéran a rejeté la dernière proposition américaine car accepter celle-ci reviendrait à se "soumettre aux demandes excessives" de Donald Trump, ont rapporté dimanche soir les médias officiels iraniens.
L'attention des marchés se concentre désormais pleinement sur la visite du président Donald Trump en Chine cette semaine, selon Tony Sycamore, analyste de marché chez IG, les investisseurs espérant, avec l'espoir que Pékin influencera l'Iran en faveur d'une résolution du conflit et d'une réouverture du détroit d'Ormuz.
Aux valeurs, TKMS perd près de 2% après avoir ouvert sur des gains de 3%, alors que le constructeur allemand de navires a fait état lundi d'un carnet de commandes record.
Compass Group a relevé lundi ses prévisions de bénéfices pour 2026, faisant avancer de 3% le titre du plus grand prestataire mondial de services de restauration d'entreprise.
(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)
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