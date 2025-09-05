 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 699,07
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'Europe lance Jupiter, son supercalculateur pour booster l'IA
information fournie par AFP 05/09/2025 à 12:56

L'Europe inaugure vendredi en Allemagne Jupiter, son premier ordinateur géant et ultra-rapide ( AFP / Thomas SAMSON )

L'Europe inaugure vendredi en Allemagne Jupiter, son premier ordinateur géant et ultra-rapide ( AFP / Thomas SAMSON )

L'Europe inaugure vendredi en Allemagne Jupiter, son premier ordinateur géant et ultra-rapide, destiné à combler son retard dans l'intelligence artificielle, et à renforcer la recherche scientifique, en particulier sur le climat.

- Jupiter, c'est quoi ? -

Basé dans la commune de Jülich, à l'ouest de Cologne, Jupiter est le premier supercalculateur "exascale" du Vieux continent, capable d'effectuer au moins un quintillion de calculs par seconde, soit un milliard de milliards.

Les États-Unis disposent déjà de trois machines de ce type, toutes exploitées par le Département de l'énergie.

Le supercalculateur, élaboré par le groupe français Atos pour un budget de 500 millions euros, financé à parts égales par l'Union européenne et l'Allemagne, est le premier ordinateur exascale d'Europe, et le quatrième dans le monde d'après les données connues ( AFP / Ludovic MARIN )

Le supercalculateur, élaboré par le groupe français Atos pour un budget de 500 millions euros, financé à parts égales par l'Union européenne et l'Allemagne, est le premier ordinateur exascale d'Europe, et le quatrième dans le monde d'après les données connues ( AFP / Ludovic MARIN )

Jupiter occupe une surface de près de 3.600 mètres carrés – soit environ la moitié d'un terrain de football – avec des rangées de processeurs et environ 24.000 puces du géant américain Nvidia , prisées par l'industrie de l'intelligence artificielle.

Le supercalculateur, élaboré par le groupe français Atos pour un budget de 500 millions euros, financé à parts égales par l'Union européenne et l'Allemagne, est le premier ordinateur exascale d'Europe, et le quatrième dans le monde d'après les données connues.

Sa puissance de calcul colossale représente "aujourd'hui ce qui se fait de plus puissant au monde sur des ordinateurs qui permettent de faire des calculs" , commente auprès de l'AFP Emmanuel Le Roux, dirigeant de l'activité Advanced computing d'Atos.

Il représente un "bond en avant pour la performance du calcul en Europe ", abonde Thomas Lippert, directeur du centre de Jülich, ajoutant que la machine est vingt fois plus puissante que n'importe quel autre ordinateur en Allemagne.

- Course à l'IA -

Jupiter est le premier supercalculateur pouvant être considéré comme compétitif à l'international pour l'entraînement de modèles d'IA en Europe, qui accuse un retard par rapport aux États-Unis et à la Chine, selon M. Lippert.

Jupiter est le premier supercalculateur pouvant être considéré comme compétitif à l'international pour l'entraînement de modèles d'IA en Europe ( AFP / ALAIN JOCARD )

Jupiter est le premier supercalculateur pouvant être considéré comme compétitif à l'international pour l'entraînement de modèles d'IA en Europe ( AFP / ALAIN JOCARD )

Selon un rapport de l'Université de Stanford publié cette année, les institutions américaines ont produit en 2024 40 modèles d'IA "notables", c'est-à-dire particulièrement influents, contre 15 pour la Chine et trois pour l'Europe.

Aussi, le nouveau système est "très significatif" pour les efforts européens dans l'entraînement de modèles d'IA, assure Jose Maria Cela, chercheur au Supercomputing Center à Barcelone.

"La performance d'un modèle d'IA dépend directement de la puissance de calcul de l'ordinateur utilisé", déclare-t-il à l'AFP, ajoutant que l'Europe souffre d'un "déficit" de systèmes de cette taille.

Jupiter fournit ainsi la puissance de calcul nécessaire pour entraîner efficacement les modèles de langage de grande taille (LLM) produisant d'énormes volumes de textes et utilisés dans des chatbots génératifs comme ChatGPT ou Gemini.

Cependant, du fait de ses nombreuses puces Nvidia, Jupiter reste fortement dépendant de la technologie américaine, et cela alors que les sujets de discordes entre les États-Unis et l'Europe se sont multipliés.

- Quels autres usages ? -

Les chercheurs souhaitent aussi employer Jupiter pour créer des prévisions climatiques plus détaillées et sur le long terme, afin d'anticiper avec plus de précision des phénomènes extrêmes comme les vagues de chaleur.

"Avec les modèles météo d'aujourd'hui, on peut simuler les évolutions du climat dans 10 ans. Avec Jupiter, les scientifiques estiment qu'ils vont pouvoir aller minimum à 30 ans, et sur certains modèles, peut-être même jusqu'à 100 ans ", explique Emmanuel Le Roux.

La machine pourra également aider la recherche sur la transition énergétique, par exemple en simulant les flux d'air autour des éoliennes pour optimiser leur conception.

Dans la santé, il pourrait servir à simuler les processus cérébraux de manière plus réaliste, pour le développement de médicaments contre des maladies comme Alzheimer.

Valeurs associées

NVIDIA
171,6600 USD NASDAQ +0,61%
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'"Hôtel COP30" à Belem, dans l'Etat de Para, le 25 août 2025 au Brésil ( AFP / Anderson Coelho )
    Une COP en Amazonie? La belle idée vire au casse-tête hôtelier
    information fournie par AFP 05.09.2025 14:36 

    A Belém, en Amazonie brésilienne, un modeste établissement s'est rebaptisé "Hôtel COP30" pour l'événement éponyme qui se tiendra en novembre, mais les prix pratiqués rebutent les clients potentiels. Dans une des ruelles colorées et délabrées du centre historique ... Lire la suite

  • Le droniste Roubik, de la compagnie de reconnaissance du 3e corps d'armée ukrainien, contrôle un drone FPV lors d'un vol d'entraînement dans l'est de l'Ukraine, le 12 août 2025 ( AFP / Genya SAVILOV )
    En Ukraine, des soldats tuent pour accumuler des points
    information fournie par AFP 05.09.2025 14:24 

    Cela fait des semaines que Roubik, le nom de guerre d'un droniste ukrainien, traque les moindres mouvements d'un soldat russe. S'il le tue, il gagnera au moins six points. Une fois accumulés, ils permettront à sa brigade de reconstituer ses stocks de drones, grâce ... Lire la suite

  • Le logo de Broadcom. (Crédit: / Adobe Stock)
    Broadcom : des revenus record au troisième trimestre
    information fournie par AOF 05.09.2025 14:21 

    (AOF) - Le chiffre d’affaires de Broadcom s'est élevé à 15,95 milliards de dollars pour le troisième trimestre, en hausse de 22% sur un an. L'Ebitda ajusté ressort à 10,70 milliards de dollars, soit 67% du chiffre d'affaires, contre 8,22 milliards de dollars il ... Lire la suite

  • Le chef du parti Reform UK, Nigel Farage (c) arrive à la conférence du parti à Birmingham, dans le centre de l'Angleterre, le 5 septembre 2025 ( AFP / Oli SCARFF )
    Plus populaire que jamais, le parti de Nigel Farage, Reform UK, ouvre son congrès annuel
    information fournie par AFP 05.09.2025 14:12 

    Le parti britannique d'extrême droite Reform UK a ouvert vendredi matin son congrès annuel dans une atmosphère festive : son chef, l'ex-champion du Brexit Nigel Farage, et ses partisans sont de plus en plus convaincus qu'il pourrait devenir le prochain Premier ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank